Грузовики Shacman SX3258 не соответствует российским стандартам безопасности

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Росстандарт отозвал одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для грузовиков Shacman SX3258 из-за выявленных несоответствий обязательным требованиям, сказано на официальном сайте ведомства. В список нарушений вошли превышение шумовых норм, отсутствие задних противоподкатных и боковых защитных устройств.

Фото: Wikimedia Commons by Bahnfrend, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ грузовик Shacman

Эти проблемы могут представлять угрозу для здоровья и жизни водителей и других участников дорожного движения.

Шумовые превышения в грузовиках способствуют быстрой утомляемости водителей, увеличивая риск ДТП. В связи с этим ведомство обязало представителя завода-изготовителя провести отзывную кампанию, а реализация новых грузовиков Shacman SX3258 была временно приостановлена.

За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. По данным ведомства, в Россию уже ввезено более 15 тысяч этих грузовиков, из которых 2170 находятся в эксплуатации. Компания ООО "Шакман Моторс" объявила о приостановке продаж модели SX3258 категории N3G во всех 18 модификациях.

Дополнительно Генеральная прокуратура инициировала внеплановую проверку компании "Шакман Моторс" из-за возможных случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан.