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Низкая цена и скрытые риски — стоит ли брать подержанное авто через маркетплейс

1:21
Авто

Покупка подержанных автомобилей через маркетплейсы, такие как Wildberries, может обернуться серьёзными финансовыми потерями. Автоэксперт Дмитрий Попов предупреждает, что основной риск — не только в возможных затратах на ремонт, но и в сложностях с возвратом автомобиля в случае обнаружения серьёзных дефектов.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

В отличие от специализированных площадок, где перед сделкой можно лично осмотреть машину и провести её диагностику, маркетплейсы не дают такой возможности. Это значительно увеличивает шанс приобрести автомобиль с скрытыми повреждениями или юридическими проблемами.

Покупка авто онлайн — пока только эксперимент

Эксперт отмечает, что продажи автомобилей через маркетплейсы остаются скорее маркетинговым ходом, чем реальным бизнесом. Массовая реализация машин через такие платформы пока не ведётся, а единичные сделки не означают, что этот формат станет полноценной альтернативой классическим автосалонам и специализированным сервисам.

Автомобиль — дорогая покупка, требующая тщательной проверки. Без личного осмотра и диагностики риски возрастут в разы, поэтому автоэксперты настоятельно рекомендуют покупать машины только после тщательной оценки их состояния.

Уточнения

Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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