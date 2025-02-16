Заблокировали проезд? Теперь можно быстро сообщить владельцу авто

На сайте "Госуслуги" появилась возможность анонимно уведомить владельца автомобиля о том, что его машина мешает проезду, сработала сигнализация или даже началась эвакуация. Обновление уже доступно пользователям смартфонов и открывает удобный способ информирования автомобилистов о возможных проблемах с их транспортным средством.
— заблокированный проезд,
— ДТП,
— включённые фары,
— открытое окно,
— спущенное колесо,
— эвакуацию автомобиля.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в раздел "Транспорт и права" на портале "Госуслуги" и выбрать тему "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". Уведомление придёт адресату анонимно, без раскрытия данных отправителя.
«Госуслуги» — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации — России, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.
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