Заблокировали проезд? Теперь можно быстро сообщить владельцу авто

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На сайте "Госуслуги" появилась возможность анонимно уведомить владельца автомобиля о том, что его машина мешает проезду, сработала сигнализация или даже началась эвакуация. Обновление уже доступно пользователям смартфонов и открывает удобный способ информирования автомобилистов о возможных проблемах с их транспортным средством.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Какие сообщения можно отправить

Функция позволяет отправлять уведомления о разных ситуациях, включая:

— заблокированный проезд,

— ДТП,

— включённые фары,

— открытое окно,

— спущенное колесо,

— эвакуацию автомобиля.

Как отправить сообщение

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в раздел "Транспорт и права" на портале "Госуслуги" и выбрать тему "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". Уведомление придёт адресату анонимно, без раскрытия данных отправителя.

Уточнения

«Госуслуги» — справочно-информационный интернет-портал. Обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации — России, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.

