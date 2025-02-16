Дизельное топливо дороже, машины сложнее — почему их больше никто не покупает

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Дизельные автомобили долгое время считались выгодной альтернативой бензиновым моделям. Они обеспечивали меньший расход топлива, отличались долговечностью и были востребованы особенно в коммерческом секторе. Однако сегодня интерес к ним практически исчез. Если раньше на долю дизельных авто приходилось около 8% рынка, то сейчас спрос на них минимален. Российские автопроизводители прекратили их выпуск, а китайские бренды не спешат предлагать такие модели из-за отсутствия спроса.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Почему дизельные автомобили стали невыгодными

Сразу несколько факторов повлияли на падение популярности дизеля в России:

— Цена топлива. Несмотря на экономичность, дизельное топливо сегодня дороже бензина. Литр АИ-95 в среднем дешевле дизеля на 14-15%, а разница в расходе не перекрывает эту разницу.

— Высокая стоимость машин. Дизельные версии традиционно дороже бензиновых аналогов, что делает их менее привлекательными для покупателей.

— Дорогое обслуживание и ремонт. Технически дизельные моторы сложнее, а значит, их обслуживание обходится дороже. Запчасти, ремонт и расходные материалы тоже стоят больше, чем для бензиновых машин.

Будущее дизеля в России

С учётом всех этих факторов автомобили на дизельных двигателях постепенно теряют позиции. Если ранее они были популярны благодаря своей экономичности, то теперь их единственное преимущество больше не выглядит убедительным. В результате покупатели всё чаще делают выбор в пользу бензиновых автомобилей или рассматривают альтернативы, такие как гибриды.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

