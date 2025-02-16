Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора

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Некоторые водители уверены, что движение "внатяг" — это залог долгой жизни мотора. Они намеренно выбирают высокую передачу, снижая обороты двигателя. В теории это кажется экономичным стилем вождения, но на практике такой подход лишь ускоряет износ двигателя.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

Во-первых, при малых оборотах мотор начинает вибрировать из-за детонации. Это негативно влияет на подшипники и вал двигателя, а также разрушает сцепление и коробку передач. Во-вторых, при низких оборотах падает давление в масляной системе, что приводит к недостаточной смазке элементов двигателя. Вкладыши коленвала и поршневая группа постепенно теряют антифрикционный слой, что может привести к капитальному ремонту.

Кроме того, езда "внатяг" способствует накоплению нагара в камерах сгорания. В итоге снижается КПД двигателя, возрастает расход масла, а мотор начинает работать менее эффективно.

Вред ли езда на высоких оборотах

Высокие обороты двигателя, напротив, могут быть полезны, но только в разумных пределах. Мотористы рекомендуют периодически "прожаривать" двигатель, особенно если автомобиль в основном эксплуатируется в городских условиях. Это помогает очистить свечи зажигания, камеры сгорания и турбину (если она есть) от нагара.

Оптимальный режим "прожарки" — каждые 2-3 тысячи километров держать двигатель на оборотах 3500-4500 в течение 30-60 минут, желательно на трассе.

Но если постоянно ездить на высоких оборотах, последствия будут негативными. Повышенные нагрузки ускоряют износ двигателя, коробки передач и подвески. Также увеличивается расход масла, а в сочетании со старым или некачественным антифризом возрастает риск перегрева мотора.

Работа двигателя в красной зоне отрицательно сказывается на ресурсе масляного насоса — он вынужден работать на пределе, что приводит к масляному голоданию. В итоге детали двигателя испытывают повышенный износ, а моторный ресурс сокращается.

Какой стиль вождения выбрать

И низкие, и слишком высокие обороты двигателя вредны. Чтобы продлить срок службы мотора, важно соблюдать баланс. Оптимальный диапазон оборотов — 2500-3500 об/мин, который рекомендуется поддерживать во время поездки.

Дополнительно стоит периодически "прожаривать" двигатель, чтобы избежать образования нагара. Такой подход поможет эксплуатировать мотор в пределах его заявленного ресурса без серьёзных поломок.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

