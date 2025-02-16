Долгая дорога без боли — что делать, чтобы не затекали спина, ноги и руки

Долгие часы за рулём могут стать причиной множества проблем со здоровьем. Малоподвижный образ жизни увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета, а также ведёт к ослаблению мышц и суставов. Страдают позвоночник, шея, запястья и ноги. Но избежать этих последствий можно — достаточно регулярно выполнять простые упражнения.
Если у вас нет возможности выйти из машины каждые 20-30 минут, можно делать короткие упражнения прямо сидя в автомобиле.
— Шея: Наклоны головы в стороны, вращательные движения. Важно не запрокидывать голову назад, чтобы не перегружать шейные позвонки.
— Руки и кисти: Вращения запястьями, "волны" пальцами, сжатие и разжатие кулаков. Это поможет снять напряжение, которое неизбежно накапливается при удерживании руля.
— Спина: Округление спины и прогиб вперёд, круговые движения корпусом. Если откинуть спинку сиденья назад, можно сделать эти упражнения удобнее.
— Ноги и ступни: Перекаты с пятки на носок, наклоны коленей из стороны в сторону. Если есть возможность отодвинуть кресло назад, можно слегка размять тазобедренные суставы.
Когда есть возможность выйти из машины, стоит уделить несколько минут движениям, которые помогут разогнать кровь и снять зажимы.
— Прогулка: Дойдите до ближайшего кафе, сделайте несколько шагов в стороны или просто потянитесь, разминая суставы.
— Подъёмы коленей: Подтягивайте колени к груди, это разгоняет кровообращение.
— Приседания и растяжка: Особенно полезно потянуть ягодичные мышцы и заднюю поверхность ног — именно в этих зонах скапливается наибольшее напряжение.
Регулярная физическая активность важна не только в дороге, но и в повседневной жизни. Утренняя зарядка и вечерняя разминка помогут минимизировать последствия долгого сидения. Если позволяет время, старайтесь 2-3 раза в неделю посещать тренировки или хотя бы делать полноценный комплекс упражнений дома.
Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.
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