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Долгая дорога без боли — что делать, чтобы не затекали спина, ноги и руки

2:20
Авто

Долгие часы за рулём могут стать причиной множества проблем со здоровьем. Малоподвижный образ жизни увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета, а также ведёт к ослаблению мышц и суставов. Страдают позвоночник, шея, запястья и ноги. Но избежать этих последствий можно — достаточно регулярно выполнять простые упражнения.

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

Разминка за рулём: упражнения, которые помогут каждому

Если у вас нет возможности выйти из машины каждые 20-30 минут, можно делать короткие упражнения прямо сидя в автомобиле.

Шея: Наклоны головы в стороны, вращательные движения. Важно не запрокидывать голову назад, чтобы не перегружать шейные позвонки.

Руки и кисти: Вращения запястьями, "волны" пальцами, сжатие и разжатие кулаков. Это поможет снять напряжение, которое неизбежно накапливается при удерживании руля.

Спина: Округление спины и прогиб вперёд, круговые движения корпусом. Если откинуть спинку сиденья назад, можно сделать эти упражнения удобнее.

Ноги и ступни: Перекаты с пятки на носок, наклоны коленей из стороны в сторону. Если есть возможность отодвинуть кресло назад, можно слегка размять тазобедренные суставы.

Разминка стоя: что делать после долгой поездки

Когда есть возможность выйти из машины, стоит уделить несколько минут движениям, которые помогут разогнать кровь и снять зажимы.

Прогулка: Дойдите до ближайшего кафе, сделайте несколько шагов в стороны или просто потянитесь, разминая суставы.

Подъёмы коленей: Подтягивайте колени к груди, это разгоняет кровообращение.

Приседания и растяжка: Особенно полезно потянуть ягодичные мышцы и заднюю поверхность ног — именно в этих зонах скапливается наибольшее напряжение.

Дополнительные советы для водителей

Регулярная физическая активность важна не только в дороге, но и в повседневной жизни. Утренняя зарядка и вечерняя разминка помогут минимизировать последствия долгого сидения. Если позволяет время, старайтесь 2-3 раза в неделю посещать тренировки или хотя бы делать полноценный комплекс упражнений дома.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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