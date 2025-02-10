Права теперь не продлят автоматически: что нужно знать водителям?

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Автомобилистам в России нужно быть внимательнее, поскольку в стране заканчивается период автоматического продления срока действия водительских прав.

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Постановление, автоматически продлевающее срок действия водительских прав на 3 года, пока действует.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал его еще в апреле 2022-го, а осенью 2023-го продлил. Сейчас такой пролонгации подлежат все корочки, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года.

"Такую меру применили, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес и граждан", — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Если, например, в документе указано, что срок действия прав завершается 1 июня 2025 года, значит, можно ездить до 1 июня 2028-го. Но в этом году продлевать постановление не собираются. А права, срок действия которых закончился в 2022-м, уже нужно менять, пишет KP. RU.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.



