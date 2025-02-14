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Крайняя необходимость или крайняя наглость? Когда обочина — вынужденная мера, а не нарушение

1:43
Авто

Знаете ли вы, что существуют ситуации, когда движение по обочине не влечет за собой штраф? Согласно статье 12.15 Кодекса об административных правонарушениях, за движение по обочине предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей. Однако инспекторы ГАИ отмечают, что есть исключения, когда выезд на обочину не наказывается.

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Когда движение по обочине допустимо

  1. Отсутствие четкой разметки

    Обочина определяется как часть дороги, примыкающая к проезжей части и отличающаяся типом покрытия или разметкой. Если разметка стерта или отсутствует, границы обочины становятся неочевидными. В таких случаях водитель может непреднамеренно выехать на обочину, и доказать нарушение затруднительно.

  2. Снежные и погодные условия

    В зимний период снег и лед могут скрывать разметку, делая невозможным определение границ проезжей части. В таких условиях движение по обочине может быть вынужденным и не наказывается.

  3. Крайняя необходимость

    Если на дороге возникло препятствие, например, сломанный автомобиль, и объехать его можно только по обочине, такой маневр считается оправданным. Статья 2.7 КоАП РФ освобождает от ответственности в случаях крайней необходимости.

Важно помнить

Хотя существуют исключения, не стоит злоупотреблять выездом на обочину. Нарушение правил может привести к штрафу и созданию опасных ситуаций на дороге. Всегда оценивайте обстановку и действуйте в соответствии с правилами дорожного движения.

Уточнения

Обо́чина — элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, выделенный с помощью разметки или конструктивно.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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