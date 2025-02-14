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Все сигналят, а вы ждёте? Когда можно стоять на полосе с зелёной стрелкой светофора

2:04
Авто

Задумывались ли вы, можно ли стоять на полосе с горящей зелёной стрелкой, если вам нужно ехать прямо? Ситуация на дороге, когда водитель перестраивается в крайний ряд для поворота, но при загорании зелёной стрелки направо остаётся на месте, ожидая основного зелёного сигнала, нередко вызывает недовольство у других участников движения. Однако такое поведение не всегда противоречит правилам дорожного движения.

Светофор
Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Светофор

Определяющий фактор — знак "Направление движения по полосам"

Чтобы понять, нарушает ли водитель правила, необходимо обратить внимание на знак "Направление движения по полосам", установленный перед перекрёстком. Если с занимаемой полосы разрешено движение как направо под стрелку, так и прямо, ожидание основного зелёного сигнала не является нарушением. В этом случае водитель действует в рамках ПДД.

Однако, если знак указывает, что с крайней полосы движение разрешено только направо, водитель обязан совершить поворот при загорании зелёной стрелки. Ожидание основного зелёного сигнала в такой ситуации считается нарушением, так как препятствует движению других автомобилей.

Дополнительные правила при движении под зелёную стрелку

Согласно пункту 13.5 ПДД, при движении под разрешающий сигнал дополнительной секции светофора (зелёная стрелка) водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Кроме того, если дополнительная секция отключена, манёвр в указанном направлении запрещён. Водитель должен остановиться перед стоп-линией и дождаться соответствующего сигнала светофора.

Таким образом, возможность ожидания основного зелёного сигнала на полосе с горящей зелёной стрелкой зависит от указаний знака "Направление движения по полосам". Внимательное изучение дорожных знаков поможет избежать нарушений и конфликтных ситуаций на дороге.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας «несущий») — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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