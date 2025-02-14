Попали в ДТП, а у второго водителя ни ОСАГО, ни совести? Вот как заставить виновника заплатить по закону

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1:37
Авто

Представьте ситуацию: вы попали в ДТП, а у виновника нет полиса ОСАГО. Что делать в такой ситуации?

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

Шаг 1: Попытка мирного урегулирования

Сразу после аварии постарайтесь договориться с виновником о компенсации ущерба. Обязательно запишите его полное имя, адрес регистрации и контактный номер телефона.

Шаг 2: Независимая экспертиза

Если договориться не удалось, проведите независимую оценку повреждений автомобиля. Это поможет определить сумму, необходимую для ремонта.

Шаг 3: Досудебная претензия

Составьте досудебную претензию, подробно описав обстоятельства ДТП, ссылаясь на соответствующие статьи закона, и укажите сумму ущерба. Этот документ можно подготовить самостоятельно или с помощью юриста.

Шаг 4: Обращение в суд

Если виновник отказывается возмещать ущерб, подайте иск в суд. Судебное разбирательство может занять время, но при положительном решении вы получите исполнительный лист для взыскания средств.

Важно помнить

  • Согласно статье 12.37 КоАП РФ, управление автомобилем без полиса ОСАГО влечёт штраф в размере 800 рублей.

  • В соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса РФ, лицо, причинившее вред, обязано его возместить в полном объёме.

Таким образом, даже если у виновника нет ОСАГО, закон на вашей стороне, и вы можете добиться компенсации ущерба.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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