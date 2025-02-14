Попали в ДТП, а у второго водителя ни ОСАГО, ни совести? Вот как заставить виновника заплатить по закону

Представьте ситуацию: вы попали в ДТП, а у виновника нет полиса ОСАГО. Что делать в такой ситуации?
Сразу после аварии постарайтесь договориться с виновником о компенсации ущерба. Обязательно запишите его полное имя, адрес регистрации и контактный номер телефона.
Если договориться не удалось, проведите независимую оценку повреждений автомобиля. Это поможет определить сумму, необходимую для ремонта.
Составьте досудебную претензию, подробно описав обстоятельства ДТП, ссылаясь на соответствующие статьи закона, и укажите сумму ущерба. Этот документ можно подготовить самостоятельно или с помощью юриста.
Если виновник отказывается возмещать ущерб, подайте иск в суд. Судебное разбирательство может занять время, но при положительном решении вы получите исполнительный лист для взыскания средств.
Согласно статье 12.37 КоАП РФ, управление автомобилем без полиса ОСАГО влечёт штраф в размере 800 рублей.
В соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса РФ, лицо, причинившее вред, обязано его возместить в полном объёме.
Таким образом, даже если у виновника нет ОСАГО, закон на вашей стороне, и вы можете добиться компенсации ущерба.
Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
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