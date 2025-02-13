Круговое движение по-новому: кого теперь надо пропускать, чтобы не нарваться на штраф

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В 2023 году в России вступила в силу обновлённая редакция Правил дорожного движения, принятая в соответствии с постановлением правительства от 6 октября 2022 года №1769. Большинство изменений начали действовать с марта и направлены на уточнение и ужесточение существующих норм.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

Штраф за проезд на жёлтый сигнал светофора

Ранее проезд на жёлтый свет был запрещён, однако наказание за это нарушение не было чётко определено. С 2023 года введён штраф в размере 1 000 рублей за однократное нарушение и 5 000 рублей за повторное. Теперь камеры видеофиксации фиксируют такие случаи.

Ограничение скорости для маршрутных такси

Для маршруток без ремней безопасности или с возможностью перевозки стоячих пассажиров установлено ограничение скорости в 70 км/ч. Если все сиденья оборудованы ремнями, максимальная скорость составляет 90 км/ч.

Новые правила проезда перекрёстков с круговым движением

Автомобили, въезжающие на круг с главной дороги, сохраняют приоритет. На перекрёстках равнозначных дорог преимущество у тех, кто уже находится на круге. На неравнозначных перекрёстках водитель, съезжающий с второстепенной дороги, должен уступить.

Световые табло на общественном транспорте

Общественный транспорт оснащается табло "Внимание, пассажир!". Водители обязаны останавливаться за таким транспортом, не заезжая на разметку 1.17.2, и ждать, пока пешеходы покинут проезжую часть и табло погаснет.

Изменения во внешнем виде водительского удостоверения

С 1 марта 2023 года на обратной стороне водительских удостоверений больше не печатается штрих-код. Это связано с запуском цифрового сервиса "Госуслуги Авто". Однако водители всё ещё обязаны иметь при себе физический оригинал удостоверения.

Эти изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и уточнение существующих норм. Водителям рекомендуется ознакомиться с нововведениями, чтобы избежать нарушений и штрафов.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

