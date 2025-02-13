Не трите запотевшие стёкла рукой — могут лишить прав: водители даже не догадываются, в чём подвох

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Запотевшие стёкла автомобиля — не просто досадная мелочь, а потенциальная угроза безопасности на дороге. Многие водители не придают этому значения, однако последствия могут быть серьёзными.

Фото: Freepik by Mateus Andre Запотевшее стекло

Почему запотевают стёкла

Холодный запуск: при запуске непрогретого двигателя на стёкла поступает холодный воздух, что приводит к конденсации влаги.

Забитый салонный фильтр: ограниченная подача свежего воздуха ухудшает обдув стёкол, способствуя их запотеванию.

Влажные коврики: снег и влага с обуви накапливаются на ковриках, испаряясь при обогреве и повышая влажность в салоне.

Неисправности климат-контроля: некорректная работа системы приводит к неправильной регулировке температуры и влажности воздуха.

Могут ли оштрафовать за запотевшие стёкла

Сами по себе запотевшие стёкла не являются основанием для штрафа. Однако инспектор ГАИ может заподозрить водителя в нетрезвом состоянии, так как существует мнение, что запотевание связано с повышенной температурой тела и учащённым дыханием после употребления алкоголя. В таком случае возможна проверка на алкоголь. При положительном результате грозит штраф в 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 3 лет (статья 12.8 КоАП РФ).

Как предотвратить запотевание стёкол

Регулярная замена салонного фильтра: обеспечивает эффективную подачу свежего воздуха.

Сушка ковриков: удаляйте влагу с ковриков и стряхивайте снег с обуви перед посадкой в автомобиль.

Проверка системы климат-контроля: убедитесь в исправности системы и своевременно обслуживайте кондиционер.

Использование специальных средств: применяйте антизапотеватели для стёкол, снижающие вероятность конденсации влаги.

Поддержание чистоты и сухости в салоне, а также регулярное техническое обслуживание помогут избежать запотевания стёкол и связанных с этим неприятностей на дороге.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

