Не трите запотевшие стёкла рукой — могут лишить прав: водители даже не догадываются, в чём подвох

Запотевшие стёкла автомобиля — не просто досадная мелочь, а потенциальная угроза безопасности на дороге. Многие водители не придают этому значения, однако последствия могут быть серьёзными.
Холодный запуск: при запуске непрогретого двигателя на стёкла поступает холодный воздух, что приводит к конденсации влаги.
Забитый салонный фильтр: ограниченная подача свежего воздуха ухудшает обдув стёкол, способствуя их запотеванию.
Влажные коврики: снег и влага с обуви накапливаются на ковриках, испаряясь при обогреве и повышая влажность в салоне.
Неисправности климат-контроля: некорректная работа системы приводит к неправильной регулировке температуры и влажности воздуха.
Сами по себе запотевшие стёкла не являются основанием для штрафа. Однако инспектор ГАИ может заподозрить водителя в нетрезвом состоянии, так как существует мнение, что запотевание связано с повышенной температурой тела и учащённым дыханием после употребления алкоголя. В таком случае возможна проверка на алкоголь. При положительном результате грозит штраф в 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 3 лет (статья 12.8 КоАП РФ).
Регулярная замена салонного фильтра: обеспечивает эффективную подачу свежего воздуха.
Сушка ковриков: удаляйте влагу с ковриков и стряхивайте снег с обуви перед посадкой в автомобиль.
Проверка системы климат-контроля: убедитесь в исправности системы и своевременно обслуживайте кондиционер.
Использование специальных средств: применяйте антизапотеватели для стёкол, снижающие вероятность конденсации влаги.
Поддержание чистоты и сухости в салоне, а также регулярное техническое обслуживание помогут избежать запотевания стёкол и связанных с этим неприятностей на дороге.
Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.