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Остановил инспектор, но не подходит: вот что делать, чтобы не попасть на штраф

1:23
Авто

Иногда, когда инспектор останавливает машину, приходится долго ждать, пока он подойдёт. Это может случиться, когда полицейский проверяет сразу несколько автомобилей, особенно в час пик или в дни массовых рейдов. В таких ситуациях автомобилисты начинают задаваться вопросом: можно ли просто уехать, не дождавшись инспектора?

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Но, увы, делать этого нельзя. Остановив машину, водитель обязан остаться на месте, пока инспектор не завершит проверку. Если он решит уехать, это будет трактоваться как неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, что влечёт за собой штрафы по статьям 19.4 и 19.3 КоАП РФ.

Что же делать, если полицейский задерживается? Водитель имеет два варианта. Первый — спокойно ждать, пока инспектор закончит проверку других автомобилей. Второй — если прошло 5-10 минут, и полицейский так и не подошёл, можно позвонить на горячую линию ГИБДД, номер которой указан на патрульной машине. Следует рассказать ситуацию, представиться и следовать указаниям.

Так что, даже если время ожидания затягивается, ни в коем случае нельзя просто уехать. Важно помнить, что любые действия должны быть совершены согласно указаниям полиции.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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