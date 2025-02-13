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Табличка с радио на дороге: знак, о котором мало кто знает, но который стоит заметить

1:28
Авто

Знак с радиообозначением, который можно увидеть на российских дорогах, не так часто встречается, но его значение нельзя недооценивать. Табличка с цифрой 7.15 с указанием радиочастоты — это не просто странный знак, а сигнал, который может оказать водителям реальную помощь. Хотя многие автолюбители не придают значения этому символу, он скрывает полезную информацию.

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Зачем же нам эти знаки, если у большинства водителей есть смартфоны с картами или автомобильные навигаторы? Причина в том, что радиочастоты для оповещений о дорожной ситуации существовали задолго до мобильных технологий. Помимо этого, мобильные устройства не всегда могут обеспечить стабильное соединение, особенно в тоннелях, за городом или при перегрузке сети.

В такой ситуации знак с радиообозначением становится особенно полезным. Он указывает на участок дороги, где можно получить актуальную информацию о пробках, ремонте, погодных условиях и других важнейших факторах, влияющих на движение. Эти данные поступают от дорожных служб, камер и автоматизированных систем.

Знак не стоит игнорировать, ведь это не только полезно, но и безопасно. Если при поездке вы увидели такой знак — настройтесь на указанную радиоволну, чтобы быть в курсе всего, что происходит на дороге.

Уточнения

Ра́дио (лат. radiare, radio — «испускать, облучать, излучать во все стороны»; radius — «луч»), также радиосвязь — способ передачи сообщений на расстояние посредством радиоволн.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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