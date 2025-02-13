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Поцарапали чужую машину? Вот как решить проблему без лишних затрат

1:43
Авто

Каждый автомобилист хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда на кузове его машины появляется неприятная царапина. Но что делать, если такую царапину оставил ты, а не кто-то другой? Чаще всего это происходит совершенно случайно, например, когда кто-то неудачно открыл дверь. Как поступить в такой ситуации?

Полировка авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Полировка авто

Не паниковать

Если царапина на кузове другой машины возникла, когда оба автомобиля стояли неподвижно, то этот инцидент не является ДТП. Значит, полис ОСАГО не поможет, и ты не сможешь рассчитывать на компенсацию от страховой компании. Но это не повод опускать руки.

Признание — половина проблемы

Самое важное — не скрывать происшествие. Обратись к владельцу машины и объясни, что случилось. Попробуй договориться о том, чтобы исправить ситуацию мирным путем. Ведь именно открытие дверей — самый частый виновник таких царапин, и владельцы часто идут навстречу. В 9 случаях из 10 камеры безопасности не смогут зафиксировать виновника, а полиция не будет заниматься расследованием мелких инцидентов, как царапины. Но честность всегда на твоей стороне.

Мирное разрешение вопроса

Если ты признаешь свою ошибку, возможно, можно договориться с владельцем машины, что царапина будет устранена за твой счет. Таким образом, ситуация будет решена без неприятных последствий и судебных разбирательств.

В любом случае, если ты не хочешь попасть в такую ситуацию, стоит быть внимательным при открытии дверей, чтобы избежать неприятных последствий и не попасть под обвинения.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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