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Дизельный двигатель: может ли экономия на топливе компенсировать расходы на обслуживание

2:06
Авто

Множество водителей уверены, что дизель — это отличное решение для тех, кто хочет сэкономить на топливе и получить большую мощность. Однако не все так однозначно. Несмотря на преимущества дизельных двигателей, они не такие уж и дешевые в обслуживании. Почему? Давайте разберемся.

D-4S Boxer Engine of Toyota 86
Фото: Own work by Cllackr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
D-4S Boxer Engine of Toyota 86

Долговечность — не всегда спасает

Дизельный двигатель действительно долговечен и экономичен, но он требует серьезного внимания. Несмотря на большую надежность, если возникает поломка, ее ремонт может стать настоящим финансовым ударом. Особенно это касается топливной системы и системы впрыска. Эти детали в дизельных двигателях стоят дорого, и их замена может существенно ударить по кошельку владельца.

Высокие расходы на обслуживание

Дизельные автомобили требуют регулярного обслуживания, а запчасти для них, как правило, дороже. Например, топливные фильтры, масла и свечи зажигания для дизелей стоят в разы больше, чем для бензиновых машин. Но проблема не только в стоимости комплектующих. Дизельное топливо и масла тоже обойдутся дороже, а их качество прямо влияет на долговечность двигателя. Плохое топливо может быстро привести к поломке топливной системы.

Качество топлива имеет значение

Дизельные автомобили очень чувствительны к качеству топлива. Если вы не заправляете машину проверенным топливом, это может привести к засорению фильтров и поломкам, связанным с некачественными топливными добавками. А это значит, что замена фильтров и других частей будет стоить значительно дороже.

Что выбрать

Несмотря на очевидные преимущества дизеля в экономии топлива и мощности, нужно помнить о его "капризности" и высоких затратах на обслуживание. В результате, если вы не готовы тратить много на обслуживание и ремонт, возможно, стоит обратить внимание на бензиновые автомобили, которые проще в обслуживании и дешевле в эксплуатации.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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