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ВАИ требуют остановиться, а вы не знаете, что делать? Разбираемся, что на самом деле происходит

2:16
Авто

Водители, встречающие на дороге сотрудников Военной автомобильной инспекции (ВАИ), часто задаются вопросом: имеет ли ВАИ право останавливать их автомобили и что будет, если они проигнорируют требование инспектора остановиться? Ответ на этот вопрос не так прост.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Что делает ВАИ

Основная задача ВАИ — обеспечение безопасности военных колонн и оформление аварий с участием армейской техники. Также инспекторы ВАИ занимаются регистрацией и техническим состоянием военных автомобилей, а также организацией их движения. Однако их полномочия ограничиваются только военными автомобилями и военнослужащими. Это значит, что на гражданских водителей их полномочия не распространяются.

Что происходит, если водитель игнорирует требования ВАИ

В случае, если инспектор ВАИ пытается остановить гражданский автомобиль, но водитель игнорирует его требования, никаких последствий для водителя не последует. Военные инспекторы не могут наложить штраф на гражданского водителя. Более того, у ВАИ нет полномочий для наказания за нарушение правил дорожного движения.

Что будет, если не остановиться по требованию ГАИ

Ситуация совершенно другая, если остановку требует сотрудник ГАИ. Инспекторы ГАИ имеют право останавливать любые автомобили, включая военные. Если водитель не выполняет требования остановиться, это может привести к штрафу до 800 рублей, согласно статье 12.25 КоАП. В случае, если инспектор ДПС организует погоню за водителем, который не подчиняется, последствия могут быть гораздо серьезнее: штраф или даже арест на срок до 15 суток.

Вождение автомобиля — это не только право, но и обязанность соблюдать правила, а также требования правоохранительных органов. Если вам попался инспектор ВАИ, помните, что его полномочия не распространяются на граждан, и вы не обязаны подчиняться его требованию остановиться. Но если это сотрудник ГАИ, будьте готовы к последствиям, если решите не останавливаться.

Уточнения

Военная автомобильная инспекция Вооруженных сил Российской Федерации (ВАИ) — структурное подразделение Главного управления военной полиции Минобороны России.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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