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Тормозим ручником на ходу? Секреты, которые не расскажут на курсах вождения

4:36
Авто

Многие водители задаются вопросом, можно ли использовать стояночный тормоз (ручник) на ходу в случае экстренной ситуации. Несмотря на то, что ручник обычно предназначен для фиксации автомобиля на месте, существуют моменты, когда он может стать полезным. Однако неправильное его использование может привести к неприятным последствиям. Давайте разберемся, как правильно применять стояночный тормоз и что важно учитывать.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Что такое стояночный тормоз и как он работает

Стояночный тормоз, чаще всего известный как ручник, представляет собой механизм, предназначенный для того, чтобы удерживать автомобиль на месте, особенно в условиях наклонных поверхностей. В старых автомобилях ручник приводится рычагом, а в современных — с помощью кнопки (электронный ручник). Когда рычаг или кнопка активируются, блокируются задние колеса автомобиля, что и удерживает его на месте.

Однако стоит помнить, что когда ручник применяется на ходу, он влияет исключительно на задние колеса, которые при этом блокируются. Это может привести к заносу, особенно если автомобиль движется с большой скоростью или на скользкой дороге. Механизм работает на сопротивление, поэтому его использование в критической ситуации требует осторожности.

Как и когда можно использовать стояночный тормоз на ходу

Использовать стояночный тормоз на ходу можно, но это должно происходить только в экстренных ситуациях. Например, если отказывают основные тормоза, и вы не успели подготовиться к экстренному торможению. Однако здесь важно помнить, что ручник не является полноценной заменой основных тормозов.

Если вы решили использовать ручник на ходу, действуйте осторожно и плавно. Резкое включение тормоза может привести к блокировке колес, что в свою очередь может спровоцировать потерю контроля над автомобилем. Особенно это важно при движении по скользким или мокрым дорогам. Если же на дороге сухо и сцепление с поверхностью хорошее, торможение с помощью ручника будет менее рискованным, но все равно не рекомендуется.

Влияние на управление автомобилем

Использование ручника на высокой скорости или при сильных поворотах может вызвать занос, поскольку блокировка задних колес приведет к нарушению нормального движения. Особенно если автомобиль не оснащен системой стабилизации, это может быть крайне опасно.

Если на вашем автомобиле установлена система ABS (антиблокировочная система тормозов), она помогает избежать блокировки колес при экстренном торможении, но при активации стояночного тормоза на ходу эта система не будет работать, так как ручник не связан с основной тормозной системой.

Электронный стояночный тормоз и его особенности

Совсем недавно на рынке появились автомобили, оснащенные электронным стояночным тормозом. Вместо рычага здесь используется кнопка, которая управляет системой торможения. Электронные системы обычно более безопасны, потому что они автоматически регулируют силу торможения, предотвращая возможные заносы. Однако даже при наличии такого тормоза, использование его на ходу также должно быть исключением, а не правилом.

Когда использование ручника на ходу может быть опасным

  1. На скользкой дороге: в таких условиях ручник может привести к моментальному заносу, что сделает управление автомобилем крайне сложным и опасным.
  2. При движении на высокой скорости: использование ручника при высокой скорости может привести к потере управления автомобилем, особенно если задние колеса заблокируются.
  3. На крутых поворотах: если вы едете по извилистой дороге и неожиданно применяете ручник, это может привести к внезапному изменению направления движения автомобиля и даже его переворачиванию.

Как безопасно использовать стояночный тормоз на ходу

Если все-таки возникла ситуация, когда нужно использовать стояночный тормоз на ходу, действовать следует осторожно:

  1. Плавно увеличивайте усилие на ручнике: резкое нажатие приведет к блокировке колес, что может вызвать занос.
  2. Снижайте скорость: постепенно уменьшайте скорость, чтобы избежать потери сцепления с дорогой.
  3. Используйте в комбинации с другими тормозами: применение ручника вместе с основными тормозами поможет плавно снизить скорость, не теряя контроль.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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