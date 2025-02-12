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Жена заправила солярку вместо бензина? Как быстро исправить ошибку и продолжить путь

1:41
Авто

Иногда даже опытные водители могут ошибиться и перепутать дизель с бензином. Ошибка может привести к серьёзным последствиям, но если вы заметили её вовремя, можно избежать крупных расходов на ремонт.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Как исправить ошибку с топливом

Наиболее частый случай — когда в дизельный бак по ошибке заливают бензин. Обычно это происходит, если водитель часто меняет автомобили или работает с несколькими машинами, и привычка подводит его на заправке.

Что делать, если заправили бензин в дизельный бак? Если это случилось, важно не пытаться продолжать движение. Если двигатель ещё не заглох, рекомендуется вызвать эвакуатор, чтобы доставить автомобиль в сервисный центр. Здесь достаточно слить бензин и заправить бак соляркой. Это поможет избежать серьёзных повреждений.

Если же ошибка не была замечена, и автомобиль поехал, возможно, возникнут проблемы. В лучшем случае машина просто заглохнет. В сервисе необходимо будет промыть топливную систему и заменить фильтра. Но бывают и более серьёзные повреждения — например, перегрев двигателя.

Дизельное топливо в бензиновом автомобиле

Когда дизель попадает в бензиновую систему, из-за высокой плотности топлива оно оседает на дне бака, и может попасть в топливные магистрали, что приводит к серьёзным поломкам. В таком случае замена топлива и промывка системы — обязательные процедуры.

Не стоит игнорировать ошибку. Своевременное обнаружение и устранение проблемы с топливом могут сэкономить вам время и деньги на ремонте.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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