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Ключи от машины пропали? Не спешите разбивать стекло — вот что делать, чтобы не испортить автомобиль

1:52
Авто

Потеря ключей от автомобиля — ситуация, с которой сталкивается каждый автолюбитель. Причины могут быть самыми разными, от рассеянности до кражи, но важно не паниковать. Вместо того чтобы ломать дверь или окна, есть несколько практичных решений.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Используем запасной комплект

Первое, что стоит попробовать — это запасной комплект ключей. Обычно он предоставляется при покупке машины. Если запасной комплект есть, просто заберите его или попросите кого-то из близких помочь.

Если же потеря произошла далеко от дома, и забрать запасной комплект нет возможности, лучшим выходом станет вызов эвакуатора и доставка автомобиля домой. Это будет стоить денег, но это намного дешевле, чем повреждение автомобиля.

Открыть машину

Если ключи оказались внутри машины, и нет сложной системы блокировки, можно попробовать аккуратно вскрыть автомобиль. Для этого придется снять оконный уплотнитель и стекло. После этого, открыв дверцу, можно будет завести машину с помощью проволоки или другого приспособления.

Однако этот способ не подойдет для автомобилей с чипированными ключами, и в таком случае нужно искать другие решения.

Сделать дубликат простого ключа

Если у вас есть ключ без микрочипа, можно сделать его дубликат. Для этого нужно обратиться в специализированную организацию. В некоторых случаях можно снять замок и привезти его, либо вызвать мастеров на место. После проверки вашей собственности, специалисты смогут сделать ключ по личинке.

Восстановление ключа с микрочипом

Если ваш ключ чипированный, восстановить его будет сложнее, но это все же возможно. Для этого потребуется помощь специалистов, которые смогут перепрограммировать новый ключ.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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