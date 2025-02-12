Ключи от машины пропали? Не спешите разбивать стекло — вот что делать, чтобы не испортить автомобиль

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Потеря ключей от автомобиля — ситуация, с которой сталкивается каждый автолюбитель. Причины могут быть самыми разными, от рассеянности до кражи, но важно не паниковать. Вместо того чтобы ломать дверь или окна, есть несколько практичных решений.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Используем запасной комплект

Первое, что стоит попробовать — это запасной комплект ключей. Обычно он предоставляется при покупке машины. Если запасной комплект есть, просто заберите его или попросите кого-то из близких помочь.

Если же потеря произошла далеко от дома, и забрать запасной комплект нет возможности, лучшим выходом станет вызов эвакуатора и доставка автомобиля домой. Это будет стоить денег, но это намного дешевле, чем повреждение автомобиля.

Открыть машину

Если ключи оказались внутри машины, и нет сложной системы блокировки, можно попробовать аккуратно вскрыть автомобиль. Для этого придется снять оконный уплотнитель и стекло. После этого, открыв дверцу, можно будет завести машину с помощью проволоки или другого приспособления.

Однако этот способ не подойдет для автомобилей с чипированными ключами, и в таком случае нужно искать другие решения.

Сделать дубликат простого ключа

Если у вас есть ключ без микрочипа, можно сделать его дубликат. Для этого нужно обратиться в специализированную организацию. В некоторых случаях можно снять замок и привезти его, либо вызвать мастеров на место. После проверки вашей собственности, специалисты смогут сделать ключ по личинке.

Восстановление ключа с микрочипом

Если ваш ключ чипированный, восстановить его будет сложнее, но это все же возможно. Для этого потребуется помощь специалистов, которые смогут перепрограммировать новый ключ.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

