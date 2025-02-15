Импортные шины снова в России — что везут из-за границы

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По данным "Коммерсанта" со ссылкой на ЦРПТ ("Честный знак"), к концу 2024 года в России было произведено 34,6 млн шин для легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Такой рост указывает на восстановление промышленности, хотя показатели все еще не достигли допандемического уровня.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобильный диск

Почему шины стали дороже

Несмотря на рост производства, стоимость шин в 2024 году увеличилась на 12%. Основные причины:

Удорожание сырья и материалов

Влияние инфляции

Рост логистических затрат

Это делает владение автомобилем еще более затратным, ведь сезонная замена резины теперь обходится дороже.

Какие шины производят больше всего

Лидером среди выпускаемых покрышек стали летние модели — почти 15 млн единиц. Однако наибольший прирост зафиксирован у всесезонной резины: 1,37 млн шин, что на 12% больше, чем год назад.

Разнонаправленные тенденции в сегменте грузового транспорта

В то время как производство шин для легковых автомобилей растет, грузовые покрышки, наоборот, теряют объемы. В 2024 году их выпуск сократился на 15% — до 4,4 млн штук. А вот производство шин для легкогрузового транспорта, напротив, увеличилось на 8% и составило 4 млн единиц.

Импорт растет, несмотря на санкции

Помимо отечественного производства, в Россию было завезено 26 млн покрышек из дружественных стран, что на 18% больше, чем в 2023 году. Это говорит о том, что российский рынок остается открытым для иностранных производителей, несмотря на санкционные ограничения.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



