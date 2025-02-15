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Импортные шины снова в России — что везут из-за границы

1:57
Авто

По данным "Коммерсанта" со ссылкой на ЦРПТ ("Честный знак"), к концу 2024 года в России было произведено 34,6 млн шин для легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Такой рост указывает на восстановление промышленности, хотя показатели все еще не достигли допандемического уровня.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Почему шины стали дороже

Несмотря на рост производства, стоимость шин в 2024 году увеличилась на 12%. Основные причины:

  • Удорожание сырья и материалов
  • Влияние инфляции
  • Рост логистических затрат

Это делает владение автомобилем еще более затратным, ведь сезонная замена резины теперь обходится дороже.

Какие шины производят больше всего

Лидером среди выпускаемых покрышек стали летние модели — почти 15 млн единиц. Однако наибольший прирост зафиксирован у всесезонной резины: 1,37 млн шин, что на 12% больше, чем год назад.

Разнонаправленные тенденции в сегменте грузового транспорта

В то время как производство шин для легковых автомобилей растет, грузовые покрышки, наоборот, теряют объемы. В 2024 году их выпуск сократился на 15% — до 4,4 млн штук. А вот производство шин для легкогрузового транспорта, напротив, увеличилось на 8% и составило 4 млн единиц.

Импорт растет, несмотря на санкции

Помимо отечественного производства, в Россию было завезено 26 млн покрышек из дружественных стран, что на 18% больше, чем в 2023 году. Это говорит о том, что российский рынок остается открытым для иностранных производителей, несмотря на санкционные ограничения.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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