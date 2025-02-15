Оригинальные или неоригинальные тормозные колодки — на чем нельзя экономить

Когда приходит время замены тормозных колодок, многие водители задаются вопросом: стоит ли переплачивать за оригинальные детали или можно обойтись более доступными аналогами? Разобраться в этом помог руководитель отдела продаж компании «Велпартс» Роман Шкондин.
Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тормозные диски
Преимущества оригинальных тормозных колодок
Оригинальные запчасти проходят строгий контроль качества и тестируются автопроизводителем. Это дает сразу несколько плюсов:
Надежность. Колодки разработаны специально для конкретного автомобиля, что снижает риск быстрого износа или снижения эффективности торможения.
Полная совместимость. Они идеально подходят к тормозным дискам и суппортам, обеспечивая равномерную работу тормозной системы.
Долговечность. Высококачественные материалы и точное соблюдение технологий производства продлевают срок службы таких колодок.
Но есть и минусы:
Цена. Оригинальные колодки стоят значительно дороже аналогов.
Доступность. Найти их для редких моделей автомобилей бывает непросто, особенно в небольших городах.
Дешевые аналоги: выгодно или опасно
Неоригинальные колодки привлекают доступной ценой и широким ассортиментом. Однако не все они одинаково хороши.
Среди преимуществ:
Экономия. Они стоят в разы дешевле оригинальных, что делает их привлекательным вариантом.
Выбор. На рынке представлено множество брендов с разными характеристиками, что позволяет подобрать вариант под любой бюджет.
Но есть и серьезные недостатки:
Риск купить некачественные колодки. Некоторые производители используют дешевые материалы, из-за чего колодки быстрее изнашиваются и хуже тормозят.
Подделки. На рынке много поддельных запчастей, которые могут стать причиной аварии.
Как найти золотую середину
Если не хочется переплачивать за оригинальные колодки, но и рисковать безопасностью не хочется, стоит обратить внимание на проверенные бренды с хорошей репутацией. Например, Pilenga, продукция которой известна во всем мире.
Уточнения
Тормозная колодка — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент. Именно тормозная колодка создаёт тормозное ускорение, за счёт взаимодействия с поверхностью катания колеса или тормозного диска и преобразования силы нажатия в тормозной момент.