Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВС РФ начала активно уничтожать ВСУ в Днепропетровской области
Жительница Санкт-Петербурга оставляла негативный отзыв и подверглась угрозам и преследованиям
Магия ромашки: как одна чашка чая может изменить ваше самочувствие
Жители Волгограда сообщила о падении обломков дрона на многоэтажку
Общественники требуют наказать комика Руслана Белого* за шутку о том, чем мечтают заниматься россиянки
Седокова рассказала о сбывшемся пророчестве: встречаю день любви с дырой в сердце
ПВО РФ уничтожила за ночь 40 украинских БПЛА противника над четырьмя регионами России
Молочка с сюрпризом: в магазинах Светофор снова нашли некачественную продукцию
Стареете раньше времени? Эти психологические трюки продлят вашу молодость

Оригинальные или неоригинальные тормозные колодки — на чем нельзя экономить

2:15
Авто

Когда приходит время замены тормозных колодок, многие водители задаются вопросом: стоит ли переплачивать за оригинальные детали или можно обойтись более доступными аналогами? Разобраться в этом помог руководитель отдела продаж компании «Велпартс» Роман Шкондин.

Тормозные диски
Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тормозные диски

Преимущества оригинальных тормозных колодок

Оригинальные запчасти проходят строгий контроль качества и тестируются автопроизводителем. Это дает сразу несколько плюсов:

  • Надежность. Колодки разработаны специально для конкретного автомобиля, что снижает риск быстрого износа или снижения эффективности торможения.
  • Полная совместимость. Они идеально подходят к тормозным дискам и суппортам, обеспечивая равномерную работу тормозной системы.
  • Долговечность. Высококачественные материалы и точное соблюдение технологий производства продлевают срок службы таких колодок.

Но есть и минусы:

  • Цена. Оригинальные колодки стоят значительно дороже аналогов.
  • Доступность. Найти их для редких моделей автомобилей бывает непросто, особенно в небольших городах.

Дешевые аналоги: выгодно или опасно

Неоригинальные колодки привлекают доступной ценой и широким ассортиментом. Однако не все они одинаково хороши.

Среди преимуществ:

  • Экономия. Они стоят в разы дешевле оригинальных, что делает их привлекательным вариантом.
  • Выбор. На рынке представлено множество брендов с разными характеристиками, что позволяет подобрать вариант под любой бюджет.

Но есть и серьезные недостатки:

  • Риск купить некачественные колодки. Некоторые производители используют дешевые материалы, из-за чего колодки быстрее изнашиваются и хуже тормозят.
  • Подделки. На рынке много поддельных запчастей, которые могут стать причиной аварии.

Как найти золотую середину

Если не хочется переплачивать за оригинальные колодки, но и рисковать безопасностью не хочется, стоит обратить внимание на проверенные бренды с хорошей репутацией. Например, Pilenga, продукция которой известна во всем мире.

Уточнения

Тормозная колодка — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент. Именно тормозная колодка создаёт тормозное ускорение, за счёт взаимодействия с поверхностью катания колеса или тормозного диска и преобразования силы нажатия в тормозной момент.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери
Шоу-бизнес
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери Аудио 
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Бронирование туров на 2025 год бьёт рекорды — вот какие курорты в лидерах
Туризм
Бронирование туров на 2025 год бьёт рекорды — вот какие курорты в лидерах Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Сводка с фронта: ВСУ массово дронами атаковали регионы РФ, Зеленский готовит попытку кровавого реванша Дмитрий Плотников Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Последние материалы
Седокова рассказала о сбывшемся пророчестве: встречаю день любви с дырой в сердце
Молочка с сюрпризом: в магазинах Светофор снова нашли некачественную продукцию
ПВО РФ уничтожила за ночь 40 украинских БПЛА противника над четырьмя регионами России
Стареете раньше времени? Эти психологические трюки продлят вашу молодость
Неожиданное объяснение: зачем собака ложится на вас во сне
Жена Natan рассказала, простила ли мужа после публичных измен
Как определить нехватку магния у деревьев: основные признаки
Яйца — источник витаминов или бактерий? Вот почему их обязательно нужно мыть перед готовкой
Не допустите этих 10 ошибок в аэропорту — готовьтесь к полёту без стресса
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.