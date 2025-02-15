Оригинальные или неоригинальные тормозные колодки — на чем нельзя экономить

2:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда приходит время замены тормозных колодок, многие водители задаются вопросом: стоит ли переплачивать за оригинальные детали или можно обойтись более доступными аналогами? Разобраться в этом помог руководитель отдела продаж компании «Велпартс» Роман Шкондин.

Фото: Own work by Dan Lindsay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тормозные диски

Преимущества оригинальных тормозных колодок

Оригинальные запчасти проходят строгий контроль качества и тестируются автопроизводителем. Это дает сразу несколько плюсов:

Надежность. Колодки разработаны специально для конкретного автомобиля, что снижает риск быстрого износа или снижения эффективности торможения.

Полная совместимость. Они идеально подходят к тормозным дискам и суппортам, обеспечивая равномерную работу тормозной системы.

Долговечность. Высококачественные материалы и точное соблюдение технологий производства продлевают срок службы таких колодок.

Но есть и минусы:

Цена. Оригинальные колодки стоят значительно дороже аналогов.

Оригинальные колодки стоят значительно дороже аналогов. Доступность. Найти их для редких моделей автомобилей бывает непросто, особенно в небольших городах.

Дешевые аналоги: выгодно или опасно

Неоригинальные колодки привлекают доступной ценой и широким ассортиментом. Однако не все они одинаково хороши.

Среди преимуществ:

Экономия. Они стоят в разы дешевле оригинальных, что делает их привлекательным вариантом.

Выбор. На рынке представлено множество брендов с разными характеристиками, что позволяет подобрать вариант под любой бюджет.

Но есть и серьезные недостатки:

Риск купить некачественные колодки. Некоторые производители используют дешевые материалы, из-за чего колодки быстрее изнашиваются и хуже тормозят.

Подделки. На рынке много поддельных запчастей, которые могут стать причиной аварии.

Как найти золотую середину

Если не хочется переплачивать за оригинальные колодки, но и рисковать безопасностью не хочется, стоит обратить внимание на проверенные бренды с хорошей репутацией. Например, Pilenga, продукция которой известна во всем мире.

Уточнения

Тормозная колодка — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент. Именно тормозная колодка создаёт тормозное ускорение, за счёт взаимодействия с поверхностью катания колеса или тормозного диска и преобразования силы нажатия в тормозной момент.

