Надежный кроссовер без проблем на 10 лет — как его найти

В последние годы компактные и недорогие кроссоверы стали настоящими бестселлерами. Это универсальные автомобили, подходящие как для города, так и для поездок на дачу. Однако многие покупатели ориентируются только на цену и внешний вид, не учитывая важные технические характеристики. Как же выбрать надежный и практичный кроссовер, чтобы не пожалеть о покупке через несколько месяцев?
Одним из главных критериев выбора является дорожный просвет. Для городских условий и редких выездов за пределы асфальта достаточно 180 мм клиренса. Это обеспечит удобство парковки у бордюров и минимизирует риск повреждения бампера. Если же автомобиль планируется использовать на проселочных дорогах, лучше присмотреться к моделям с большим клиренсом.
Некоторые кроссоверы имеют небольшой бак — всего 40-50 литров. В сочетании с расходом в 9-10 литров на 100 км это ограничивает запас хода, что неудобно для дальних поездок. Оптимальным выбором будет автомобиль, который способен проехать хотя бы 500-600 км на одной заправке.
Полный привод увеличивает стоимость обслуживания и расход топлива. Он оправдан только в том случае, если водитель часто ездит по бездорожью или заснеженным дорогам. В остальных случаях переднеприводный кроссовер — более практичный и экономичный вариант.
Если автомобиль приобретается на вторичном рынке, важно учитывать его ликвидность. Выбирать стоит проверенные модели с хорошей репутацией и небольшим пробегом. Лучше немного урезать требования к комплектации, но взять машину в надежном техническом состоянии.
Важно, чтобы водитель чувствовал себя комфортно за рулем, а пассажирам не приходилось ютиться на задних сиденьях. Лучше выбирать кроссовер классов C или B+, которые обеспечивают достаточное пространство в салоне и багажнике.
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