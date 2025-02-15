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Хотите сэкономить на авто? Назван самый выгодный месяц для покупки

2:09
Авто

Если вы планируете приобрести новый автомобиль в 2025 году, то лучшее время для этого — весна. Об этом рассказала управляющий директор Frank Auto Ирина Франк в беседе с порталом "Южный Федеральный". В этот период автодилеры часто проводят акции и предлагают скидки, особенно перед обновлением модельного года. Например, в марте-апреле можно рассчитывать на распродажи прошлогодних моделей, хотя значительных скидок ждать не стоит.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
покупка автомобиля

Почему цены на автомобили будут расти

Эксперт предупреждает, что в 2025 году стоимость автомобилей, скорее всего, продолжит повышаться. Среди ключевых причин роста цен:

  • увеличение утилизационного сбора;
  • инфляция и подорожание автокомплектующих;
  • возможное ослабление рубля;
  • сокращение поставок некоторых моделей.

Автолюбителям, которые хотят сэкономить, стоит учитывать эти тенденции и не откладывать покупку на долгий срок.

Как курс рубля влияет на стоимость авто

Курс национальной валюты играет важную роль в формировании цен на автомобили. Если рубль ослабевает, импортные машины дорожают практически сразу, а с ними и запчасти для отечественных автомобилей. По словам Ирины Франк, в такие моменты лучше повременить с покупкой, а оптимальное время — когда курс рубля относительно стабилен.

Сезонные скидки: когда ждать выгодных предложений

Кроме весны, выгодные цены можно встретить в конце года. В декабре автодилеры стремятся выполнить планы продаж, поэтому предлагают привлекательные условия на покупку. Кроме того, летом спрос на автомобили традиционно падает, что может привести к снижению цен и появлению акционных предложений.

Таким образом, наилучший момент для покупки машины зависит от нескольких факторов: текущих цен, курса рубля и предложений от дилеров. Тем, кто хочет сэкономить, стоит следить за ситуацией на рынке и ловить удачные моменты.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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