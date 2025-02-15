Хотите сэкономить на авто? Назван самый выгодный месяц для покупки

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Если вы планируете приобрести новый автомобиль в 2025 году, то лучшее время для этого — весна. Об этом рассказала управляющий директор Frank Auto Ирина Франк в беседе с порталом "Южный Федеральный". В этот период автодилеры часто проводят акции и предлагают скидки, особенно перед обновлением модельного года. Например, в марте-апреле можно рассчитывать на распродажи прошлогодних моделей, хотя значительных скидок ждать не стоит.

Фото: Freepik by Designed by Freepik покупка автомобиля

Почему цены на автомобили будут расти

Эксперт предупреждает, что в 2025 году стоимость автомобилей, скорее всего, продолжит повышаться. Среди ключевых причин роста цен:

увеличение утилизационного сбора;

инфляция и подорожание автокомплектующих;

возможное ослабление рубля;

сокращение поставок некоторых моделей.

Автолюбителям, которые хотят сэкономить, стоит учитывать эти тенденции и не откладывать покупку на долгий срок.

Как курс рубля влияет на стоимость авто

Курс национальной валюты играет важную роль в формировании цен на автомобили. Если рубль ослабевает, импортные машины дорожают практически сразу, а с ними и запчасти для отечественных автомобилей. По словам Ирины Франк, в такие моменты лучше повременить с покупкой, а оптимальное время — когда курс рубля относительно стабилен.

Сезонные скидки: когда ждать выгодных предложений

Кроме весны, выгодные цены можно встретить в конце года. В декабре автодилеры стремятся выполнить планы продаж, поэтому предлагают привлекательные условия на покупку. Кроме того, летом спрос на автомобили традиционно падает, что может привести к снижению цен и появлению акционных предложений.

Таким образом, наилучший момент для покупки машины зависит от нескольких факторов: текущих цен, курса рубля и предложений от дилеров. Тем, кто хочет сэкономить, стоит следить за ситуацией на рынке и ловить удачные моменты.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.



