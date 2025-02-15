Разошлись мирно? Почему один звонок в полицию может сделать вас виновником

Многие водители после аварии предпочитают договариваться на месте, оформляя расписку о возмещении ущерба. Это кажется удобным вариантом: не нужно ждать сотрудников ГИБДД, нет риска получить штраф или потерять время. Однако такой подход может обернуться серьезными проблемами, предупреждает автоюрист Лев Воропаев.
Правила дорожного движения не предусматривают расписок между участниками ДТП. Если один из водителей подписал такой документ, а затем передумал, он может вернуться на место аварии, вызвать полицию и заявить, что второй участник скрылся. В таком случае даже расписка не спасет от наказания — водителя могут лишить прав за оставление места ДТП.
Еще один важный момент: если инспекторы прибудут на место аварии, схема происшествия будет составлена со слов заявителя. Это значит, что если вы уехали, рассчитывая на расписку, в деле может появиться другая версия событий, в которой именно вас признают виновником.
Даже если второй водитель подписал расписку, не факт, что проблема решена. Он может обратиться в страховую компанию, заявив о ДТП по каско. В таком случае страховщик произведет оценку ущерба, выплатит компенсацию, а затем предъявит регрессный иск виновнику. Сумма такого иска может оказаться значительно выше той, которую водитель уже выплатил пострадавшему.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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