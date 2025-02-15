Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признак деменции, который легко спутать с обычной забывчивостью
Прогулка фермера: если вы можете поднять столько килограммов, вы в отличной форме
Что делать с орхидеей, если она давно не цвела? Вас спасёт одна хитрость
Рожала бы каждый год: Мария Погребняк раскрыла, почему она не боится быть многодетной мамой
Грибы, которые укрепляют кости и иммунитет — едите ли вы их
Стирка пуховых одеял в стиральной машине: превращаем очень сложную задачу в выполнимую
Исторический рекорд: почему какао теперь дороже золота
Товарооборот России и Узбекистана вырос за 6 лет почти вдвое
Как один загородный дом стал центром гастрономической революции в Италии

Разошлись мирно? Почему один звонок в полицию может сделать вас виновником

1:41
Авто

Многие водители после аварии предпочитают договариваться на месте, оформляя расписку о возмещении ущерба. Это кажется удобным вариантом: не нужно ждать сотрудников ГИБДД, нет риска получить штраф или потерять время. Однако такой подход может обернуться серьезными проблемами, предупреждает автоюрист Лев Воропаев.

Страховщик осматривает машину после ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страховщик осматривает машину после ДТП

Оставил место ДТП — виноват

Правила дорожного движения не предусматривают расписок между участниками ДТП. Если один из водителей подписал такой документ, а затем передумал, он может вернуться на место аварии, вызвать полицию и заявить, что второй участник скрылся. В таком случае даже расписка не спасет от наказания — водителя могут лишить прав за оставление места ДТП.

ДПС составит схему ДТП в пользу того, кто вызвал полицию

Еще один важный момент: если инспекторы прибудут на место аварии, схема происшествия будет составлена со слов заявителя. Это значит, что если вы уехали, рассчитывая на расписку, в деле может появиться другая версия событий, в которой именно вас признают виновником.

Опасность со стороны страховой компании

Даже если второй водитель подписал расписку, не факт, что проблема решена. Он может обратиться в страховую компанию, заявив о ДТП по каско. В таком случае страховщик произведет оценку ущерба, выплатит компенсацию, а затем предъявит регрессный иск виновнику. Сумма такого иска может оказаться значительно выше той, которую водитель уже выплатил пострадавшему.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Садоводство, цветоводство
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут Аудио 
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Экономика и бизнес
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Boeing P-8A Poseidon. Несмотря на риторику мирных переговоров шпионы не оставляют Крым Дмитрий Плотников Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Последние материалы
Что делать с орхидеей, если она давно не цвела? Вас спасёт одна хитрость
Рожала бы каждый год: Мария Погребняк раскрыла, почему она не боится быть многодетной мамой
Грибы, которые укрепляют кости и иммунитет — едите ли вы их
Исторический рекорд: почему какао теперь дороже золота
Стирка пуховых одеял в стиральной машине: превращаем очень сложную задачу в выполнимую
Товарооборот России и Узбекистана вырос за 6 лет почти вдвое
Как один загородный дом стал центром гастрономической революции в Италии
Настоящий или фальшивый? Простой способ определить качественный творог
Мистическое исчезновение: тысячи мёртвых черепах выброшены на побережье Индии
Что делать, если парфюм изменил запах: разбираем, можно ли им пользоваться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.