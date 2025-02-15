Разошлись мирно? Почему один звонок в полицию может сделать вас виновником

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Многие водители после аварии предпочитают договариваться на месте, оформляя расписку о возмещении ущерба. Это кажется удобным вариантом: не нужно ждать сотрудников ГИБДД, нет риска получить штраф или потерять время. Однако такой подход может обернуться серьезными проблемами, предупреждает автоюрист Лев Воропаев.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховщик осматривает машину после ДТП

Оставил место ДТП — виноват

Правила дорожного движения не предусматривают расписок между участниками ДТП. Если один из водителей подписал такой документ, а затем передумал, он может вернуться на место аварии, вызвать полицию и заявить, что второй участник скрылся. В таком случае даже расписка не спасет от наказания — водителя могут лишить прав за оставление места ДТП.

ДПС составит схему ДТП в пользу того, кто вызвал полицию

Еще один важный момент: если инспекторы прибудут на место аварии, схема происшествия будет составлена со слов заявителя. Это значит, что если вы уехали, рассчитывая на расписку, в деле может появиться другая версия событий, в которой именно вас признают виновником.

Опасность со стороны страховой компании

Даже если второй водитель подписал расписку, не факт, что проблема решена. Он может обратиться в страховую компанию, заявив о ДТП по каско. В таком случае страховщик произведет оценку ущерба, выплатит компенсацию, а затем предъявит регрессный иск виновнику. Сумма такого иска может оказаться значительно выше той, которую водитель уже выплатил пострадавшему.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



