Частичная или полная замена масла в АКПП — какой способ лучше

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Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП) — важная процедура, от которой зависит долговечность и корректная работа трансмиссии. Однако у автомобилистов возникает закономерный вопрос: какой способ выбрать — частичную или полную замену? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Частичная замена: быстро, но не до конца

Этот метод позволяет обновить масло с минимальными затратами — потребуется всего 3-5 литров трансмиссионной жидкости. Однако есть нюанс: такая замена не устраняет все загрязнения, так как в системе остаётся часть старого масла с продуктами износа. Из-за этого процедуру приходится повторять каждые 20-30 тысяч километров, чтобы поддерживать коробку передач в хорошем состоянии.

Полная замена: дороже, но эффективнее

Полное обновление масла требует специального оборудования, которое под давлением прокачивает систему, вымывая старую жидкость и заменяя её новой. Этот способ обеспечивает лучшую очистку трансмиссии, восстанавливает её рабочие характеристики и продлевает срок службы АКПП.

Хотя для полной замены потребуется больше масла — от 10 до 12 литров, а сама процедура займёт больше времени, результат того стоит. Коробка передач начинает работать плавнее, а риск возникновения проблем с переключением передач снижается.

Какой метод выбрать

Если вы хотите сэкономить, но готовы чаще менять масло, частичная замена подойдёт лучше. Однако при сильном загрязнении системы или наличии проблем с трансмиссией предпочтительнее полная замена, так как она позволяет полностью обновить жидкость и удалить отложения.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.

