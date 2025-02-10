Какие подержанные автомобили реже всего россияне покупали в 2024 году

В любой категории машин есть свои лидеры и аутсайдеры. Сегодня поговорим о моделях автомобилей с пробегом, которые россияне реже всего покупали в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Charles01, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Skoda Felicia tmavomodra 2012

Итак, меньше всего в прошлом году было продано автомобилей Skoda Felicia I (1994-2001). Это была первая модель, которую Skoda выпустила после после вхождения в состав концерна Volkswagen Group. Во второй половине 90-х эта модель стала одной из первых массовых иномарок в России, отмечают аналитики компании РОЛЬФ.

Honda Fit Shuttle I Рестайлинг (2013-2015) — ещё одна модель, которая не пользовалась спросом у автолюбителей в минувшем году. Данный автомобиль выпускался, в основном, на внутреннем японском рынке, но и до российского рынка дошла.

Следующая модель, которая не принесла прибыли дилеру и радости покупателю — Renault Megane RS III (2011-2013). Дерзкий французский хэтчбэк, по всей видимости, уже не так впечатляет отечественных покупателей авто.

Минивэн немецкого концерна Volkswagen — VILORAN I (2020-2021), несмотря на "свежесть” (представлен был в Гуанчжоу в 2019 году), не выдерживает конкуренции с другими представителями категории "минивэн”.

Пятая строчка в нашем рейтинге — Chery Tiggo 2, единственный автомобиль китайского производителя в нашем рейтинге.

Шестая позиция у корейского Lexus LM I (2019-2023). Еще один минивэн, который был обделен вниманием.

Седьмое место у другого Lexus — LC I (2017-2025). Это автомобиль класса "Grand Turismo”.