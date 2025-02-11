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Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой

2:31
Авто

В мороз многие автомобилисты сталкиваются с проблемой разряженного аккумулятора и просят помощи у других водителей. Однако представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru предупредил, что такой "дружеский жест" может привести к серьезным последствиям: от дорогостоящего ремонта электроники до кражи личных вещей.

Прикуривание автомобиля
Фото: Freepik by jcomp
Прикуривание автомобиля

Почему "прикуривание" больше не работает, как в 90-х

Раньше запуск двигателя от другого авто был простым и безопасным. Водители подключали провода, заводили "донор", прибавляли газ — и проблема решалась. У карбюраторных машин не было сложной электроники, поэтому максимальный ущерб ограничивался перегоранием предохранителя или выходом из строя старой кассетной магнитолы.

Но современные автомобили напичканы электронными системами, и "прикуривание" теперь сопряжено с большими рисками.

Что может сломаться, если "прикурить" машину неправильно

  • Блоки управления двигателя — резкие скачки напряжения могут вывести их из строя.
  • Электронные системы донора — могут получить скрытые повреждения, которые проявятся не сразу.
  • Генератор и предохранители — могут перегореть, оставив вас с новыми проблемами.

В худшем случае неправильное "прикуривание" способно "убить" блок управления двигателем, а его замена обойдётся в десятки тысяч рублей.

"Прикуривание" как приманка для мошенников

Помимо технических проблем, есть еще один риск — кража. ГАИ предупреждает, что помощь незнакомому автомобилисту на обочине может оказаться ловушкой.

Как работает схема?

  1. Водитель просит "дать прикурить".
  2. Пока вы подключаете провода, подельник злоумышленника осматривает вашу машину.
  3. Пока вы сосредоточены на запуске мотора, мошенник забирает ваши вещи из салона или багажника.

Крадут всё: телефоны, сумки, документы, деньги. Некоторые даже снимают с машин дорогие гаджеты (видеорегистраторы, радары, магнитолы).

Как избежать проблем

  • Используйте пуско-зарядное устройство — оно безопаснее и не повредит электронику.
  • Не давайте прикуривать незнакомцам на безлюдной трассе.
  • Следите за вещами — не оставляйте открытый багажник и двери.

В зимний период будьте осторожны: иногда попытка помочь может обернуться для вас серьезными потерями.

Уточнения

Прику́ривание - жаргонное название способа запуска двигателя автомобиля при разряженном ("севшем") аккумуляторе от автомобиля-донора.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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