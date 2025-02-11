Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой

В мороз многие автомобилисты сталкиваются с проблемой разряженного аккумулятора и просят помощи у других водителей. Однако представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru предупредил, что такой "дружеский жест" может привести к серьезным последствиям: от дорогостоящего ремонта электроники до кражи личных вещей.
Раньше запуск двигателя от другого авто был простым и безопасным. Водители подключали провода, заводили "донор", прибавляли газ — и проблема решалась. У карбюраторных машин не было сложной электроники, поэтому максимальный ущерб ограничивался перегоранием предохранителя или выходом из строя старой кассетной магнитолы.
Но современные автомобили напичканы электронными системами, и "прикуривание" теперь сопряжено с большими рисками.
В худшем случае неправильное "прикуривание" способно "убить" блок управления двигателем, а его замена обойдётся в десятки тысяч рублей.
Помимо технических проблем, есть еще один риск — кража. ГАИ предупреждает, что помощь незнакомому автомобилисту на обочине может оказаться ловушкой.
Как работает схема?
Крадут всё: телефоны, сумки, документы, деньги. Некоторые даже снимают с машин дорогие гаджеты (видеорегистраторы, радары, магнитолы).
В зимний период будьте осторожны: иногда попытка помочь может обернуться для вас серьезными потерями.
Прику́ривание - жаргонное название способа запуска двигателя автомобиля при разряженном ("севшем") аккумуляторе от автомобиля-донора.
Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.