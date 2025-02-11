Эти зимние ошибки могут стоить вам прав — водители совершают их каждый день

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Зима приносит не только снег и гололёд, но и неожиданные штрафы. Многие водители даже не подозревают, что обычные зимние привычки могут стоить им крупной суммы или даже водительского удостоверения. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал, за какие ошибки можно получить наказание и как избежать неприятных сюрпризов.

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Грязные номера: штраф может достигать 5000 рублей или даже лишения прав

Если номера вашего автомобиля не читаются из-за грязи, штраф составит 500 рублей. Однако если кузов чистый, а номера остаются грязными, инспектор может расценить это как преднамеренное сокрытие — тогда штраф вырастает до 5000 рублей, а в некоторых случаях дело передаётся в суд, где водителю грозит лишение прав на 3 месяца.

Долгий прогрев двигателя во дворе может обойтись в 3000 рублей

В холодную погоду водители часто оставляют машину прогреваться на 10-15 минут, не зная, что за это предусмотрен штраф:

1500 рублей в регионах

в регионах 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге

По закону в жилой зоне мотор может работать на холостом ходу не более 5 минут. А пожаловаться могут даже соседи или управляющая компания. Исключение сделано только для такси и машин, ожидающих пассажиров.

Автобусная полоса: снег разметку скрыл, но штраф всё равно придёт

Зимой многие водители ошибочно считают, что если разметку не видно, то можно случайно заехать на выделенную полосу. Однако штраф за выезд на автобуску остаётся неизменным:

2500 рублей в регионах

в регионах 4500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге

А вот за выезд на встречную автобусную полосу штраф куда серьёзнее — 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.

Не видно стоп-линии? Камеры всё равно зафиксируют нарушение

Проезд на красный — 1500 рублей , а если нарушение повторится — 7500 рублей или лишение прав .

— , а если нарушение повторится — . Пересечение стоп-линии — 800 рублей .

— . Выезд на перекрёсток и блокировка движения — 1000 рублей.

Камеры фиксируют эти нарушения даже при снежной погоде, так что надеяться на «не видно разметку» не стоит.

Не включили фары днём? Штраф обеспечен!

Зимой видимость на дорогах хуже, чем летом, поэтому ближний свет нужно включать всегда. За его отсутствие штраф составит 500 рублей.

Автоматические камеры фиксируют такие нарушения, так что отговорка «забыл» не поможет.

Зимние штрафы легко получить, даже не подозревая об их существовании. Будьте внимательны и не попадайтесь на ненужные расходы!

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

