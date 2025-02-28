Опасность в аптечке: как пустырник может привести вас в суд

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Пустырник — это растительный нейролептик, который оказывает угнетающее действие на нервную систему. Его можно найти в составе фиточаев, сборов и в концентрированном виде, например, в виде экстракта. Эти препараты продаются без рецепта, и их прием далеко не всегда согласовывают с врачом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Руки на руле

Как пустырник влияет на водителей

Строгого запрета на управление автомобилем после приема пустырника нет. Однако в инструкции к препарату сказано, что при вождении нужно соблюдать осторожность. Врач может посоветовать полностью отказаться от поездок на время курса лечения, особенно если он длительный.

"Активные вещества пустырника имеют накопительный эффект. Препарат может вызывать сонливость, что влияет на реакцию водителя. Лучше не садиться за руль минимум три дня после последнего приема", — сообщает терапевт, ведущий специалист сети клиник "Семейная", Александр Лаврищев.

Наиболее безопасные формы пустырника для водителей — таблетки, экстракт или чай. А вот спиртовые настойки нежелательны: хоть содержание алкоголя в них и незначительно, его наличие может вызвать ненужные вопросы.

Может ли инспектор заподозрить опьянение

Да, если у водителя появятся признаки, которые сотрудники ГИБДД рассматривают как состояние опьянения:

неустойчивость походки,

нарушение речи,

покраснение лица,

поведение, не соответствующее ситуации.

Если реакция организма на пустырник окажется непредсказуемой, можно оказаться в неприятной ситуации, даже не имея в крови запрещенных веществ.

"Прием лекарства не является смягчающим фактором. Если препарат влияет на скорость реакции, лучше отказаться от поездок. Судебная практика показывает, что лишение прав за вождение в измененном состоянии — вполне реальная перспектива", — уточняет юрист Сергей Богатов.

Вывод прост: перед тем как выпить пустырник, убедитесь, что в ближайшее время не придется садиться за руль.

Уточнения

Пусты́рник (лат. Leonúrus) — род многолетних или двулетних травянистых растений семейства Яснотковые (Lamiaceae), или Губоцветные (Labiatae).

