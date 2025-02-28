Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот почему ваша разминка может быть ключом к успеху на тренировке
9-часовой рабочий день вместо 8-часового: в Госдуме раскрыли секрет нового законопроекта
Молодость в бутылочке: откройте секреты здоровья с этими маслами
Дорогое не значит выгодное: премиальные авто, которые падают в цене мгновенно
Российское телешоу в турецком кино: Малахов раскрыл подробности нового зарубежного фильма
Отдых в Турции станет дороже: в АТОР сообщили о росте цен с 1 марта
Спрос на весенние путешествия в Азию вырос больше всего в 2025 году
Теракт против митрополита Тихона предотвращен
Моргенштерн* потерял заработок из-за нового закона: мне не привыкать клянчить бабки

Опасность в аптечке: как пустырник может привести вас в суд

2:09
Авто

Пустырник — это растительный нейролептик, который оказывает угнетающее действие на нервную систему. Его можно найти в составе фиточаев, сборов и в концентрированном виде, например, в виде экстракта. Эти препараты продаются без рецепта, и их прием далеко не всегда согласовывают с врачом.

Руки на руле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки на руле

Как пустырник влияет на водителей

Строгого запрета на управление автомобилем после приема пустырника нет. Однако в инструкции к препарату сказано, что при вождении нужно соблюдать осторожность. Врач может посоветовать полностью отказаться от поездок на время курса лечения, особенно если он длительный.

"Активные вещества пустырника имеют накопительный эффект. Препарат может вызывать сонливость, что влияет на реакцию водителя. Лучше не садиться за руль минимум три дня после последнего приема", — сообщает терапевт, ведущий специалист сети клиник "Семейная", Александр Лаврищев.

Наиболее безопасные формы пустырника для водителей — таблетки, экстракт или чай. А вот спиртовые настойки нежелательны: хоть содержание алкоголя в них и незначительно, его наличие может вызвать ненужные вопросы.

Может ли инспектор заподозрить опьянение

Да, если у водителя появятся признаки, которые сотрудники ГИБДД рассматривают как состояние опьянения:

  • неустойчивость походки,
  • нарушение речи,
  • покраснение лица,
  • поведение, не соответствующее ситуации.

Если реакция организма на пустырник окажется непредсказуемой, можно оказаться в неприятной ситуации, даже не имея в крови запрещенных веществ.

"Прием лекарства не является смягчающим фактором. Если препарат влияет на скорость реакции, лучше отказаться от поездок. Судебная практика показывает, что лишение прав за вождение в измененном состоянии — вполне реальная перспектива", — уточняет юрист Сергей Богатов.

Вывод прост: перед тем как выпить пустырник, убедитесь, что в ближайшее время не придется садиться за руль.

Уточнения

Пусты́рник (лат. Leonúrus) — род многолетних или двулетних травянистых растений семейства Яснотковые (Lamiaceae), или Губоцветные (Labiatae). 

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Гунны были не теми, кем их считали — сенсационные находки археогенетиков
Полезно знать
Гунны были не теми, кем их считали — сенсационные находки археогенетиков Аудио 
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу
Садоводство, цветоводство
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу Аудио 
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Последние материалы
Ради мамы и папы: Ариадна Волочкова готовится к двум свадьбам — такое решение принято неспроста
Невестка Наташи Королёвой вышла в свет после серьёзной операции на лице
Скрытая угроза: почему редкие растения исчезают из ботанических садов мира
Признаки заболеваний на ногах, которые ты могла бы не заметить
Опасный ценник: как продавцы сами портят мясо, не зная об этом
Надежный кроссовер за разумные деньги: чем хорош подержанный Mazda CX-5
Раскрыт секрет весенних тренировок: 6 упражнений, которые преобразят ваше тело
Шепелев вышел на связь после откровенного интервью: вы не представляете, как тяжело было
Медузовые борозды: в недрах Марса обнаружен колоссальный объём водяного льда
Цифровое золото пошатнулось: биткоин упал ниже $80 000
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.