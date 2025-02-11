Менять масло раз в 10 000 км — опасная привычка! Вот почему опытные водители делают это иначе

Производители автомобилей рекомендуют менять масло через 10-15 тысяч километров, но российские водители всё чаще сокращают этот интервал. Владелец сервисного центра в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему в наших условиях важно менять масло чаще и какой пробег считается критическим.

Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain проверка уровня масла

Почему стандартные интервалы не подходят для России

Эксплуатация автомобиля в России сильно отличается от условий в Европе или США. На срок службы масла влияют:

Резкие перепады температур

Длительные зимние прогревы

Высокая загруженность дорог

Долгие поездки в пробках

Масло не только смазывает двигатель, но и очищает его, а в тяжёлых условиях быстрее загрязняется.

Моточасы важнее километража

На самом деле пробег — не главный показатель, по которому нужно ориентироваться при замене масла. Гораздо важнее моточасы — реальное время работы двигателя.

Например, если автомобиль часто стоит в пробках, километры почти не наматываются, но мотор при этом активно работает. Некоторые модели уже оснащены счётчиком моточасов, а если его нет, можно установить отдельный прибор.

Особый риск для турбированных двигателей

Современные компактные турбомоторы работают при высоких нагрузках, а значит, масло в них быстрее теряет свойства. Из-за высоких температур оно разлагается, образует нагар и засоряет каналы смазки, ускоряя износ деталей.

Кроме того, утечки масла могут долго оставаться незаметными, пока не приведут к серьёзным проблемам. Особенно это актуально для городского цикла с постоянными остановками.

Какой интервал замены масла лучше выбрать

Опытные механики советуют менять масло каждые 7500 км, а для турбированных двигателей и автомобилей, эксплуатируемых в пробках, можно сократить интервал до 5000 км.

Да, это увеличивает расходы, но позволяет продлить жизнь двигателю и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

