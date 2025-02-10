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Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой

3:08
Авто

Современные автомобили напичканы всевозможными опциями, но далеко не все водители знают о них. Некоторые функции скрываются производителями, чтобы продавать их за доплату, но есть и те, которые доступны каждому владельцу. Представитель ГАИ рассказал в интервью порталу njcar.ru о скрытых возможностях авто, которые могут сделать вождение комфортнее и безопаснее.

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Блокировка задних дверей — обязательная функция для родителей

Если в машине есть дети, стоит воспользоваться простой, но полезной функцией. На торце задних дверей расположен небольшой рычаг — его активация предотвращает открытие двери изнутри. Даже если центральный замок разблокирован, ребенок не сможет случайно открыть дверь на ходу.

Когда замерзли двери — как заблокировать машину вручную

Зимой дверные механизмы могут замерзнуть, из-за чего дверь не закрывается центральным замком. Но есть способ временно заблокировать её: рядом с замком расположен переключатель, который можно повернуть ключом. После этого дверь не откроется снаружи, пока не будет отогрета.

Как заблокировать стеклоподъемники

В машине есть специальная кнопка на водительской двери, которая отключает управление стеклоподъемниками для пассажиров. Это особенно полезно, если в салоне дети — случайно опущенное окно может стать причиной опасной ситуации.

Механический ключ спрятан в брелке

Даже если у вас система бесключевого доступа, в брелке спрятан обычный ключ. Если аккумулятор сел, достаточно найти фиксатор на корпусе брелока, извлечь металлический ключ и открыть дверь вручную.

Секреты зеркала заднего вида

Если в корпусе салонного зеркала есть светодиод, значит, оно оснащено системой автоматического затемнения. Это помогает избежать ослепления ночью. А некоторые зеркала могут управлять гаражными воротами или шлагбаумом — достаточно найти специальную кнопку и настроить её.

Ремень безопасности можно подстроить под себя

Не все знают, что точка крепления ремня безопасности регулируется. На средней стойке кузова есть кнопка или фиксатор, позволяющий поднять или опустить ремень, чтобы он не давил на плечо или шею.

Кнопка рециркуляции воздуха — защита от холода и выхлопных газов

Многие водители забывают о кнопке рециркуляции. Она помогает быстрее прогреть салон в мороз и защищает от попадания выхлопных газов с улицы, например, если вы стоите в пробке.

Автоматическая блокировка дверей при начале движения

Центральный замок можно настроить так, чтобы он автоматически запирал двери при начале движения. Для этого нужно удерживать кнопку блокировки несколько секунд до звукового сигнала.

Зная эти скрытые возможности, можно сделать вождение удобнее и безопаснее. Проверьте свой автомобиль — возможно, он умеет больше, чем вы думали!

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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