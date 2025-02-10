Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой

Современные автомобили напичканы всевозможными опциями, но далеко не все водители знают о них. Некоторые функции скрываются производителями, чтобы продавать их за доплату, но есть и те, которые доступны каждому владельцу. Представитель ГАИ рассказал в интервью порталу njcar.ru о скрытых возможностях авто, которые могут сделать вождение комфортнее и безопаснее.
Если в машине есть дети, стоит воспользоваться простой, но полезной функцией. На торце задних дверей расположен небольшой рычаг — его активация предотвращает открытие двери изнутри. Даже если центральный замок разблокирован, ребенок не сможет случайно открыть дверь на ходу.
Зимой дверные механизмы могут замерзнуть, из-за чего дверь не закрывается центральным замком. Но есть способ временно заблокировать её: рядом с замком расположен переключатель, который можно повернуть ключом. После этого дверь не откроется снаружи, пока не будет отогрета.
В машине есть специальная кнопка на водительской двери, которая отключает управление стеклоподъемниками для пассажиров. Это особенно полезно, если в салоне дети — случайно опущенное окно может стать причиной опасной ситуации.
Даже если у вас система бесключевого доступа, в брелке спрятан обычный ключ. Если аккумулятор сел, достаточно найти фиксатор на корпусе брелока, извлечь металлический ключ и открыть дверь вручную.
Если в корпусе салонного зеркала есть светодиод, значит, оно оснащено системой автоматического затемнения. Это помогает избежать ослепления ночью. А некоторые зеркала могут управлять гаражными воротами или шлагбаумом — достаточно найти специальную кнопку и настроить её.
Не все знают, что точка крепления ремня безопасности регулируется. На средней стойке кузова есть кнопка или фиксатор, позволяющий поднять или опустить ремень, чтобы он не давил на плечо или шею.
Многие водители забывают о кнопке рециркуляции. Она помогает быстрее прогреть салон в мороз и защищает от попадания выхлопных газов с улицы, например, если вы стоите в пробке.
Центральный замок можно настроить так, чтобы он автоматически запирал двери при начале движения. Для этого нужно удерживать кнопку блокировки несколько секунд до звукового сигнала.
Зная эти скрытые возможности, можно сделать вождение удобнее и безопаснее. Проверьте свой автомобиль — возможно, он умеет больше, чем вы думали!
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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