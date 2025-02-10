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Можно ли заливать АИ-95 вместо АИ-92? Вот что случится с вашим автомобилем

2:38
Авто

Многие автомобилисты считают, что более высокооктановый бензин улучшает работу двигателя, повышает мощность и снижает расход топлива. Но так ли это на практике? Моторист сервисного центра по ремонту ДВС в беседе с порталом njcar.ru рассказал, что произойдет, если в бак, рассчитанный на АИ-92, залить АИ-95.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Октановое число — что оно значит для двигателя

Октановое число определяет стойкость топлива к детонации, то есть к самопроизвольному воспламенению. Производитель указывает, какое топливо подходит конкретному двигателю, и использование рекомендуемого бензина гарантирует стабильную работу мотора.

Но есть мнение, что более высокооктановый бензин может принести ощутимые плюсы. Современные двигатели умеют адаптироваться к разному топливу, изменяя углы опережения зажигания и состав смеси. Это действительно может повлиять на плавность работы и даже немного сократить расход.

АИ-95 против АИ-92: реальный эксперимент

Эксперт провел собственный тест на автомобиле с 2,0-литровым атмосферным двигателем и автоматической трансмиссией. Производитель допускает использование АИ-92, и машина стабильно работала на нем в течение нескольких лет. Затем он начал заправлять АИ-95 и сравнил ощущения.

Динамика:

Разницы в мощности практически не обнаружилось. Двигатель работал так же, как и на 92-м бензине. Возможно, на более продвинутых моторах эффект был бы заметнее, но для классического атмосферного агрегата изменений не произошло.

Расход топлива:

Вот здесь изменения всё же были. Средний расход на АИ-92 составлял 11,5 л/100 км, а на АИ-95 снизился до 11 л/100 км. Разница — всего 4,5%.

Стоит ли переплачивать? Итог эксперимента

При снижении расхода на 4,5% разница в цене между марками бензина может достигать 10%. В результате экономия просто не оправдывает себя: использование более дорогого топлива не дает реальной выгоды.

Вывод очевиден: если ваш двигатель рассчитан на АИ-92, переход на АИ-95 не принесет ощутимых преимуществ, а только увеличит затраты на топливо.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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