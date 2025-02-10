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АКПП умеет больше, чем вы думали — вот когда стоит включить ручной режим

Авто

Современные водители нередко используют лишь базовые функции своего автомобиля, упуская полезные возможности. Например, автоматическая коробка передач во многих моделях оснащена ручным режимом, но водители редко к нему прибегают.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему это так и в каких ситуациях управление передачами вручную может быть полезным.

Ручной режим — это не только для гонщиков

Многие ошибочно считают, что ручное переключение передач в АКПП предназначено исключительно для спортивного вождения. Однако эта функция может пригодиться в различных ситуациях:

  • При резком ускорении на трассе
  • Для безопасного обгона
  • На скользкой дороге
  • При движении по бездорожью
  • Во время буксировки

Важно понимать, когда и как правильно использовать эту функцию, чтобы повысить безопасность и эффективность управления автомобилем.

Обгон и разгон: мгновенная реакция без запаздывания

При выходе на скоростную трассу или обгоне важно, чтобы автомобиль моментально реагировал на нажатие педали газа. В автоматическом режиме коробка может запаздывать, тогда как ручной режим позволяет удерживать пониженную передачу, обеспечивая максимальную тягу.

Это особенно полезно при манёвре обгона на узком участке, где каждая секунда имеет значение. Да, это увеличивает расход топлива, но в критической ситуации важнее безопасность.

Когда скользко: как не дать машине уйти в занос

На дорогах с плохим сцеплением (лёд, снег, грязь) автоматическая трансмиссия может преждевременно переключиться на повышенную передачу, что приведёт к потере управления или пробуксовке.

Включение фиксированной пониженной передачи позволяет сохранить контроль над автомобилем, улучшить тягу и избежать застревания.

Буксировка: защита двигателя и трансмиссии

При буксировке прицепа или другого автомобиля важно не перегружать мотор и трансмиссию. В ручном режиме можно предотвратить работу двигателя на слишком высоких оборотах, сохраняя его ресурс и снижая нагрузку.

Почему водители игнорируют ручной режим

В ГАИ отмечают, что большинство водителей не изучают инструкцию по эксплуатации автомобиля и предпочитают комфортный автоматический режим. Однако, зная возможности своей машины, можно повысить безопасность и удобство вождения.

Использование ручного режима АКПП — не прихоть, а полезный навык, который может пригодиться в сложных дорожных ситуациях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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