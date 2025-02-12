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Передний привод экономит топливо, но зимой может подвести — что нужно знать

1:37
Авто

Выбор автомобиля — задача не из легких, и один из ключевых параметров, который стоит учитывать, — это тип привода. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова объясняет, какой вариант подойдет для разных условий эксплуатации.

Автомобили
Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобили

Полноприводные автомобили — для тех, кто часто съезжает с асфальта

Если вы регулярно передвигаетесь по проселочным дорогам, грунтовке или лесу, а зимой сталкиваетесь с нечищенными сугробами, полный привод — ваш лучший выбор. Он обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и позволяет уверенно чувствовать себя на бездорожье, сообщает "За рулем".

Передний привод — идеальный вариант для города

В городских условиях передний привод оказывается самым практичным. Машины с таким типом трансмиссии экономичны, предсказуемы в управлении и лучше справляются со скользкими дорогами зимой, чем заднеприводные аналоги. Именно поэтому большинство современных автомобилей выпускаются с передним приводом.

Задний привод — для динамики и спортивных ощущений

Любителям драйва и спортивного управления подойдет задний привод. Такие автомобили отличаются лучшей развесовкой и высокой динамикой, но требуют аккуратности на скользкой дороге. Их лучше эксплуатировать в теплых регионах, где нет обледенелых трасс и снежных заносов.

Выбор типа привода — это вопрос не только личных предпочтений, но и условий эксплуатации. Поэтому перед покупкой важно определиться, где и как будет использоваться автомобиль.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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