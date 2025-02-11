Чем опасен бензин с октаном выше рекомендованного? Двигатель не скажет спасибо

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Многие автомобилисты считают, что использование бензина с более высоким октановым числом, чем рекомендовано производителем, улучшает работу двигателя. Однако это не так: такое топливо может навредить мотору. Разбираемся, в чем причина.

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Октановое число — не показатель качества бензина

Директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков объясняет, что октановое число — это не индикатор качества топлива, а лишь показатель его детонационной стойкости. Оно показывает, насколько устойчив бензин к самовоспламенению при высокой температуре и давлении в камере сгорания, сообщает "За рулем".

Это значит, что топливо с низким октановым числом не обязательно хуже, а оптимальный вариант следует выбирать исходя из конструкции двигателя.

Как высокий октан влияет на мотор

Мотор автомобиля настраивается под определенное топливо, и любое отклонение от рекомендаций производителя влияет на работу двигателя. При использовании бензина с более высоким октановым числом изменяются:

Состав топливовоздушной смеси

Угол опережения зажигания

Процесс сгорания топлива

Бензин с высокой детонационной стойкостью горит медленнее, а это может привести к его неполному сгоранию.

Последствия неправильного топлива

Когда процесс горения топлива затягивается и продолжается после открытия выпускных клапанов, несгоревший бензин попадает в выхлопную систему. Это чревато несколькими проблемами:

Увеличивается расход топлива

Повышается уровень вредных выбросов

Ускоряется износ двигателя из-за повышенной температуры

Таким образом, использование топлива с октановым числом выше рекомендованного не дает никаких преимуществ, а, наоборот, приводит к повышенным нагрузкам на мотор.

Какое топливо заливать

Оптимальный выбор — бензин с октановым числом, которое указано в инструкции к автомобилю. Использование как более низкого, так и более высокого октана может негативно сказаться на работе двигателя и его ресурсе.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

