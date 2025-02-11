Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куда толпа русских туристов поедет летом? Спрос на этот курорт подскочил в несколько раз
Цунами и землетрясения могут накрыть Турцию
Олимпиец стал президентом Федерации фигурного катания
Водители авто будут получать тайные послания: новая кнопка появилась на Госуслугах
Норвегия сворачивает экономически не выгодные проекты по зелёной энергетике
Прохор Шаляпин заступился за блогера Настю Ивлееву
Не впасть в депрессию после утреннего омлета поможет этот способ
Топ-5 ошибок в уходе за губами, которые приводят к сухости
Цель России — принудить Украину к капитуляции! Политолог рассказал, по чему бьют ВС РФ

Чем опасен бензин с октаном выше рекомендованного? Двигатель не скажет спасибо

2:12
Авто

Многие автомобилисты считают, что использование бензина с более высоким октановым числом, чем рекомендовано производителем, улучшает работу двигателя. Однако это не так: такое топливо может навредить мотору. Разбираемся, в чем причина.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Октановое число — не показатель качества бензина

Директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков объясняет, что октановое число — это не индикатор качества топлива, а лишь показатель его детонационной стойкости. Оно показывает, насколько устойчив бензин к самовоспламенению при высокой температуре и давлении в камере сгорания, сообщает "За рулем".

Это значит, что топливо с низким октановым числом не обязательно хуже, а оптимальный вариант следует выбирать исходя из конструкции двигателя.

Как высокий октан влияет на мотор

Мотор автомобиля настраивается под определенное топливо, и любое отклонение от рекомендаций производителя влияет на работу двигателя. При использовании бензина с более высоким октановым числом изменяются:

  • Состав топливовоздушной смеси
  • Угол опережения зажигания
  • Процесс сгорания топлива

Бензин с высокой детонационной стойкостью горит медленнее, а это может привести к его неполному сгоранию.

Последствия неправильного топлива

Когда процесс горения топлива затягивается и продолжается после открытия выпускных клапанов, несгоревший бензин попадает в выхлопную систему. Это чревато несколькими проблемами:

  • Увеличивается расход топлива
  • Повышается уровень вредных выбросов
  • Ускоряется износ двигателя из-за повышенной температуры

Таким образом, использование топлива с октановым числом выше рекомендованного не дает никаких преимуществ, а, наоборот, приводит к повышенным нагрузкам на мотор.

Какое топливо заливать

Оптимальный выбор — бензин с октановым числом, которое указано в инструкции к автомобилю. Использование как более низкого, так и более высокого октана может негативно сказаться на работе двигателя и его ресурсе.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Авто
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
ГАЗ-24 Волга. Первый советский седан, ставший мечтой автолюбителей Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Последние материалы
Курбан Омаров рассказал, почему дочь от Ксении Бородиной не пришла на выписку из роддома
Марат Башаров высказался о беременности невесты: у нас всё прекрасно!
Индия назвала Россию в числе ключевых стран для наращивания экспорта
ГАЗ-24 Волга. Первый советский седан, ставший мечтой автолюбителей
Старая сковорода будет как новая: секрет избавления от нагара и идеальной чистоты
Зимой организму нужны витамины: вкусное рагу из кабачков поможет их восполнить
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Рита Дакота рассказала, какой гонорар получила за написанную песню для Светланы Лободы
Энергии прибавится, но какой ценой? Популярный напиток оказался коварнее, чем кажется
Кошачья стрижка: польза или стресс: разбираемся, когда она необходима
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.