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Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж

2:13
Авто

В 2025 году российские автодилеры сталкиваются с серьезными проблемами. Глава РОАД Алексей Подщеколдин предупреждает: весной многих ждет банкротство. Около 60% из 4000 дилеров закончили 2024 год в убытке, а привлекать кредиты теперь сложнее.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Дилерам приходится менять стратегию и отказываться от брендов с низкой маржинальностью. Ситуацию усугубляют сложности с запчастями для ушедших марок.

Китайские марки: не все выдержат рынок

Информация о прекращении сотрудничества с китайскими брендами регулярно появляется в СМИ, но часто опровергается. Так, "Рольф" официально подтвердил прекращение работы с BAIC, но заявил о продолжении сотрудничества с Evolute.

В Перми холдинг "Автопрестиж" убрал со своего сайта автомобили Kaiyi, а слухи о разрыве контракта с BAIC опроверг. Дилер "Обухов-Моторс" прекратил сотрудничество с "Автотором" после судебных разбирательств.

Кто уйдет с рынка

Бренды с низкими продажами постепенно исчезают. В 2024 году было продано 7,3 тыс. автомобилей Kaiyi, но почти все ушли в такси. У SWM — 1320 продаж, у Forthing — 465. Слабы и позиции Venucia, Haima, MG.

Эффективность дилерских центров также показательна: по данным Drom, каждый дилер Haval продавал в среднем 109 машин в месяц, тогда как дилеры Ora, FAW и Wey — менее 2 автомобилей. Такие показатели делают дальнейшее присутствие этих брендов в России сомнительным.

Будущее китайских марок в России

По мнению экспертов многие китайские марки могут покинуть рынок.

"Им сложно продавать малые объемы, а техническое обслуживание и гарантийные обязательства при низких продажах невыгодны", — сообщает вице-президент НАС Ян Хайцеэр.

Однако он отметил пример "Москвича": после снижения цен продажи выросли.

Уточнения

Ди́лер (англ. dealer «торговец»)  — профессиональный участник рынка, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счёт.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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