Экономил на масле, пока не понял, почему двигатель стучит — узнайте, когда нельзя жадничать

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Экономить на моторном масле — рискованная затея, но многие автовладельцы ищут способы сократить расходы. Мы разобрали четыре популярных метода и выяснили, насколько они эффективны и безопасны для двигателя, сообщает "За рулем".

Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моторное масло

1. Редкая замена масла — действительно ли можно

Многие автомобилисты, особенно пожилые водители с небольшим пробегом, задаются вопросом: если машина проходит всего 1000 км в год, обязательно ли менять масло ежегодно?

Ответ: не всегда. Если масло практически не использовалось, оно действительно может прослужить дольше. Окисление, конечно, никто не отменял, но в случае старых машин один дополнительный год без замены вряд ли приведет к серьезным последствиям.

Современные автомобили сами подсказывают момент замены масла через бортовой компьютер. Если условия эксплуатации были щадящими, система может не требовать частой замены. В таких случаях допустимо использовать масла с увеличенным ресурсом, но только те, что рекомендует производитель автомобиля.

2. Сокращение объема масла — разумная экономия или ошибка

Некоторые водители предпочитают заливать масло по нижней границе щупа (min), а не по верхней (max), чтобы сэкономить примерно один литр масла.

Теоретически ездить на минимуме можно, но есть нюанс: чем меньше масла в системе, тем быстрее оно загрязняется и теряет свои свойства. Каждой молекуле масла приходится работать интенсивнее, что ускоряет его износ. В итоге экономия на объеме приводит к необходимости более частой замены.

3. Дешевые масла — есть ли в них смысл

Покупка дешевого моторного масла — идея, требующая осторожности. Главное правило: не гоняться за самыми низкими ценами и не покупать продукцию сомнительных производителей с интернет-площадок.

Оптимальный вариант — отказаться от дорогих брендов, официальные поставки которых в Россию прекращены, и выбрать качественное масло среди отечественных марок. Например, "Роснефть", "Лукойл", "Газпромнефть" предлагают хорошие варианты. Также на рынке представлен официальный импорт: Aimol, Addinol, Eni, Fuchs, Mannol, Ravenol, Rowe.

При этом стоит помнить, что самая большая опасность — нарваться на подделку. Бюджетные масла подделывают реже, чем именитые бренды.

4. Покупка масла впрок — стоит ли запастись

Рост цен заставляет многих водителей покупать масло впрок, но здесь важно учитывать срок его хранения. Запечатанная канистра хранится от 18 до 36 месяцев, поэтому закупаться на десятилетие вперед смысла нет.

Кроме того, акции и скидки могут скрывать подвохи: в магазинах иногда продают товар с истекающим сроком годности. Покупая масло по сниженной цене, не забудьте проверить дату производства.

Когда экономия превращается в проблему

Некоторые водители считают, что масло должно отработать 20 000 км, независимо от условий эксплуатации. Однако езда в пробках, по бездорожью или в агрессивном режиме приводит к быстрому загрязнению масла и ухудшению его свойств.

Результат — повышенный износ поршневой группы и сокращение ресурса двигателя. Если вы не планируете продавать машину в ближайшее время, лучше не рисковать: экономия на масле сегодня может обернуться серьезными затратами на ремонт в будущем.