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Течёт радиатор? Простые способы ремонта без замены

3:56
Авто

Радиатор — один из ключевых элементов системы охлаждения автомобиля. Он отвечает за рассеивание избыточного тепла, поддерживая оптимальный температурный режим двигателя.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Устанавливается радиатор в передней части автомобиля, за решеткой радиатора, чтобы набегающий поток воздуха обеспечивал его эффективное охлаждение. Но со временем или в результате внешних факторов радиатор может потерять герметичность и начать течь.

Разбираемся, почему это происходит и как устранить проблему.

Основные причины течи радиатора

1. Механические повреждения

Большинство современных радиаторов делают из алюминиевого сплава, который отлично отводит тепло, но при этом весьма уязвим перед механическими воздействиями. Даже небольшой удар выше бампера может привести к появлению пробоин или разрыву по шву. Деформации корпуса тоже могут спровоцировать утечку охлаждающей жидкости.

2. Коррозия и естественный износ

С возрастом алюминий подвержен коррозии, особенно если используются некачественные охлаждающие жидкости. Это может проявляться в виде запотеваний или микротрещин, которые становятся заметными, когда радиатор нагревается и расширяется. В зону риска попадают также комбинированные радиаторы, у которых есть пластиковые элементы. Со временем место соединения пластика и металла становится уязвимым из-за разницы температурных коэффициентов расширения.

3. Проблемы с пробкой радиатора

В некоторых автомобилях до сих пор используются радиаторы с расширительной пробкой. Внутри пробки установлен клапан, который со временем может заклинить или перестать держать давление. Из-за этого охлаждающая жидкость может подтекать или испаряться быстрее нормы.

Как проверить радиатор на герметичность

Визуальный осмотр

Первое, что стоит сделать — это внимательно осмотреть радиатор. Если протечка минимальная, охлаждающая жидкость будет испаряться, не оставляя явных следов. Однако со временем появятся пятна характерного цвета — обычно они соответствуют цвету антифриза.

Проверка с помощью компрессора

Если есть сомнения, можно снять радиатор и проверить его под давлением. Для этого его заполняют воздухом через компрессор и обрабатывают мыльным раствором — пузырьки укажут на места утечки. Важно не превышать допустимое давление, чтобы не повредить деталь.

Как устранить течь радиатора

1. Пайка или сварка

Это самый надежный способ ремонта, особенно если течь образовалась в алюминиевых трубках или на швах. Однако для этого нужен специальный припой и флюс, подходящий для алюминия.

2. Использование холодной сварки

Специальные составы типа "Поксипол" могут временно помочь устранить течь, но важно помнить, что место ремонта со временем может снова дать утечку из-за постоянных перепадов температуры.

3. Внутренние герметики

Существуют специальные жидкости, которые добавляют в систему охлаждения для герметизации микротрещин. Однако такой метод — временная мера, так как герметик может повлиять на состав охлаждающей жидкости и привести к другим проблемам.

Как продлить срок службы радиатора

Чтобы избежать преждевременного выхода радиатора из строя, рекомендуется:

  • Использовать качественный антифриз и менять его по регламенту
  • Проводить регулярную промывку системы охлаждения
  • Раз в 5-7 лет снимать и промывать радиатор от накопившейся грязи

Правильный уход за системой охлаждения поможет продлить срок службы радиатора и избежать серьезных проблем с перегревом двигателя.

Уточнения

Радиа́тор (новолат. radiātor — «излучатель») — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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