Течёт радиатор? Простые способы ремонта без замены

Радиатор — один из ключевых элементов системы охлаждения автомобиля. Он отвечает за рассеивание избыточного тепла, поддерживая оптимальный температурный режим двигателя.
Устанавливается радиатор в передней части автомобиля, за решеткой радиатора, чтобы набегающий поток воздуха обеспечивал его эффективное охлаждение. Но со временем или в результате внешних факторов радиатор может потерять герметичность и начать течь.
Разбираемся, почему это происходит и как устранить проблему.
Большинство современных радиаторов делают из алюминиевого сплава, который отлично отводит тепло, но при этом весьма уязвим перед механическими воздействиями. Даже небольшой удар выше бампера может привести к появлению пробоин или разрыву по шву. Деформации корпуса тоже могут спровоцировать утечку охлаждающей жидкости.
С возрастом алюминий подвержен коррозии, особенно если используются некачественные охлаждающие жидкости. Это может проявляться в виде запотеваний или микротрещин, которые становятся заметными, когда радиатор нагревается и расширяется. В зону риска попадают также комбинированные радиаторы, у которых есть пластиковые элементы. Со временем место соединения пластика и металла становится уязвимым из-за разницы температурных коэффициентов расширения.
В некоторых автомобилях до сих пор используются радиаторы с расширительной пробкой. Внутри пробки установлен клапан, который со временем может заклинить или перестать держать давление. Из-за этого охлаждающая жидкость может подтекать или испаряться быстрее нормы.
Первое, что стоит сделать — это внимательно осмотреть радиатор. Если протечка минимальная, охлаждающая жидкость будет испаряться, не оставляя явных следов. Однако со временем появятся пятна характерного цвета — обычно они соответствуют цвету антифриза.
Если есть сомнения, можно снять радиатор и проверить его под давлением. Для этого его заполняют воздухом через компрессор и обрабатывают мыльным раствором — пузырьки укажут на места утечки. Важно не превышать допустимое давление, чтобы не повредить деталь.
Это самый надежный способ ремонта, особенно если течь образовалась в алюминиевых трубках или на швах. Однако для этого нужен специальный припой и флюс, подходящий для алюминия.
Специальные составы типа "Поксипол" могут временно помочь устранить течь, но важно помнить, что место ремонта со временем может снова дать утечку из-за постоянных перепадов температуры.
Существуют специальные жидкости, которые добавляют в систему охлаждения для герметизации микротрещин. Однако такой метод — временная мера, так как герметик может повлиять на состав охлаждающей жидкости и привести к другим проблемам.
Чтобы избежать преждевременного выхода радиатора из строя, рекомендуется:
Правильный уход за системой охлаждения поможет продлить срок службы радиатора и избежать серьезных проблем с перегревом двигателя.
Радиа́тор (новолат. radiātor — «излучатель») — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.
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