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Обещанные бонусы при покупке автомобиля, которые превращаются в стоимость хорошего отпуска

4:11
Авто

С конца прошлого года многие российские дилеры начали предлагать покупателям заманчивые скидки и бонусы. Однако важно помнить, что главная цель любого автосалона — не сделать клиента счастливым, а продать машину на максимально выгодных для себя условиях. Для этого дилеры используют целый арсенал уловок, и чем больше вы о них знаете, тем проще избежать ненужных переплат.

Салон
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салон

Выгодные цены по телефону: не ведитесь на сказки

Первая задача менеджера автосалона — заманить клиента в шоурум. В телефонном разговоре вам могут пообещать "очень приятные" цены, выгодные скидки и бонусы. Но стоит вам прийти в автосалон, как внезапно выяснится, что:

  • машина "только что ушла";

  • скидка "вчера закончилась";

  • цена внезапно изменилась из-за "непредвиденных обстоятельств".

Чтобы не потерять время, попросите менеджера прислать официальное коммерческое предложение. Если нужной вам машины нет, не соглашайтесь на уговоры "рассмотреть другие варианты" — просто проверьте несколько автосалонов, возможно, где-то вам предложат лучшие условия.

Почему коврики могут стоить как подержанная машина

Навязанные дилерские опции — это вечная головная боль покупателей. Салон накручивает цену на автомобили, добавляя допоборудование: антикоррозийную обработку, сигнализацию, решетки радиатора и даже обычные коврики.

Иногда такие "улучшения" увеличивают стоимость авто на 100-500 тысяч рублей. Главное — знать, что от них можно отказаться. Если вам говорят, что "машина только с допами" — проверьте другие салоны, возможно, удастся найти вариант без навязанных услуг.

Трейд-ин: не все скидки одинаково выгодны

Дилеры любят предлагать баснословные скидки при сдаче старого автомобиля в трейд-ин — порой обещания доходят до 800 тысяч рублей. Однако на практике машина часто оценивается ниже рыночной стоимости, а итоговая скидка оказывается гораздо скромнее.

Перед визитом в автосалон стоит изучить цены на подержанные авто и сравнить с предложением трейд-ин. В ряде случаев продать машину самостоятельно будет намного выгоднее.

Скидки от производителей

Некоторые автопроизводители (например, Chery, Geely и Omoda) предоставляют покупателям официальные скидки, которые могут достигать 100-200 тысяч рублей. Однако некоторые автосалоны "забывают" о них, предлагая клиенту свою якобы "супервыгодную" цену, которая в итоге оказывается выше реальной.

Прежде чем идти в дилерский центр, проверьте на официальном сайте производителя, какие скидки действуют на интересующую вас модель. И не стесняйтесь напомнить об этом продавцу.

Тщательный осмотр: новый — не значит идеальный

Если на вторичном рынке проверка автомобиля перед покупкой — обязательный ритуал, то новые авто осматривают далеко не все. А зря. Машины часто транспортируются через полмира: на кораблях, поездах и автовозах. В процессе перевозки возможны мелкие повреждения, о которых дилеры предпочитают не упоминать.

При осмотре машины обращайте внимание на:

  • следы подкрашивания;

  • дефекты лакокрасочного покрытия;

  • состояние салона и стекол;

  • исправность электроники.

Если заметили недостатки — не стесняйтесь требовать скидку или другой автомобиль.

Кредит — не всегда выгодная сделка

Менеджеры автосалонов часто убеждают клиентов, что покупка в кредит позволит "сэкономить до 1,5 млн рублей". На деле это приносит выгоду только самому дилеру, который получает комиссию с каждого выданного займа.

Перед подписанием договора внимательно изучите все условия: возможно, переплата по кредиту съест всю обещанную "выгоду". А если у вас есть возможность купить машину без кредита — этим лучше воспользоваться.

 

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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