Ремонт авто ударил по кошельку: какие машины стали дороже всех в обслуживании

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Эксперты сети автосервисов Fit Service провели масштабное исследование, проанализировав более 928 тысяч заказов на обслуживание автомобилей в 2024 году. Данные показали, какие марки обходятся водителям дешевле всего, а какие требуют самых больших затрат.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Какие автомобили в России обслуживают чаще всего

Чаще всего на станции техобслуживания приезжают владельцы японских автомобилей — они лидируют по количеству обращений. Следом идут корейские, немецкие и российские машины. Примечательно, что китайские автомобили заняли шестое место, но при этом число их визитов увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом.

Цены на ремонт в 2024 году: кто подорожал сильнее всего

Стоимость обслуживания автомобилей выросла у всех марок, однако наибольшее подорожание зафиксировано у:

британских автомобилей — +38%,

чешских автомобилей — +33%,

немецких автомобилей — +28%.

При этом самыми дорогими в обслуживании остаются:

Британские автомобили — в среднем 14 470 рублей за ремонт. Итальянские автомобили — 13 529 рублей. Немецкие автомобили — 12 305 рублей.

В то же время самые дешёвые автомобили в ремонте — китайские, корейские и российские:

Китайские — 8 827 рублей.

Корейские — 9 608 рублей.

Российские — 9 928 рублей.

Почему обслуживание дорожает

Эксперты отмечают, что рост цен обусловлен не только увеличением стоимости запчастей, но и возросшими объёмами ремонтных работ. Особенно это заметно на примере немецких автомобилей, владельцы которых в 2024 году столкнулись с более частыми и дорогостоящими ремонтами.

При этом китайские автомобили остаются самыми доступными в обслуживании, поскольку большинство из них — новые модели, которые пока требуют минимального ремонта. Однако эксперты не исключают, что в будущем, с увеличением пробега и возрастом автомобилей, стоимость их ремонта может значительно вырасти.

Уточнения

Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

