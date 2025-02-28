Ремонт авто ударил по кошельку: какие машины стали дороже всех в обслуживании

Эксперты сети автосервисов Fit Service провели масштабное исследование, проанализировав более 928 тысяч заказов на обслуживание автомобилей в 2024 году. Данные показали, какие марки обходятся водителям дешевле всего, а какие требуют самых больших затрат.
Чаще всего на станции техобслуживания приезжают владельцы японских автомобилей — они лидируют по количеству обращений. Следом идут корейские, немецкие и российские машины. Примечательно, что китайские автомобили заняли шестое место, но при этом число их визитов увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом.
Стоимость обслуживания автомобилей выросла у всех марок, однако наибольшее подорожание зафиксировано у:
При этом самыми дорогими в обслуживании остаются:
В то же время самые дешёвые автомобили в ремонте — китайские, корейские и российские:
Эксперты отмечают, что рост цен обусловлен не только увеличением стоимости запчастей, но и возросшими объёмами ремонтных работ. Особенно это заметно на примере немецких автомобилей, владельцы которых в 2024 году столкнулись с более частыми и дорогостоящими ремонтами.
При этом китайские автомобили остаются самыми доступными в обслуживании, поскольку большинство из них — новые модели, которые пока требуют минимального ремонта. Однако эксперты не исключают, что в будущем, с увеличением пробега и возрастом автомобилей, стоимость их ремонта может значительно вырасти.
Станция технического обслуживания (СТО, SDVVAG) — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
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