Китайские авто оказались метеозависимыми: как это проявляется?

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Владельцы китайских автомобилей Haval Jolion, Changan и JAC столкнулись с одной и той же проблемой — сбоя в работе датчика давления турбины.

Фото: haval is licensed under Free More info haval

Из-за этого загорается индикатор "Check Engine". Водители отдают машины в ремонт по гарантии — дилерские сервисы зафиксировали массовые жалобы владельцев "китайцев".

До этого с такой проблемой столкнулись российские самолеты "Суперджет". Оказалось, что все дело в высоком атмосферном давлении. Эксперты думают, что проблема сама пройдёт, когда оно вернëтся к норме, сообщает KP. RU.

Уточнения

Метеозависимость (метеочувствительность, метеопатия, (meteopathia: Μετεω, погода + πάθος страдание), meteoropathy) — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям.

