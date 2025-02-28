Названы регионы, где новый автомобиль — не роскошь, а норма

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Только 17,6% российских семей могут позволить себе покупку нового автомобиля за 1,2 млн рублей.

Фото: Own work by Nimda01, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz Concept A

Факторы доступности

Аналитики учитывали возможность выплат по автокредиту, расходы на содержание машины и покрытие повседневных нужд. В расчетах использовались данные о зарплатах в регионах.

Лидеры по доступности автомобилей

Ямало-Ненецкий автономный округ – 54,7% семей могут позволить себе авто.

Магаданская область – 44,5%.

Чукотка – 43,2%.

В топ-5 также вошли

В топ-5 также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (39,4%) и Ненецкий автономный округ (37,4%).

Позиции Москвы и Санкт-Петербурга

Москва – 37,1% семей могут купить авто за 1,2 млн рублей.

Санкт-Петербург – 28,9%.

Доступность более дорогих автомобилей

При цене в 2,9 млн рублей больше всего семей могут позволить себе такую покупку в:

ЯНАО – 26,3%.

Магаданской области – 18,5%.

Чукотке – 18,5%.

В 11 регионах более 10% семей могут приобрести автомобиль этого ценового сегмента.

Проблемы доступности в регионах

В 21 субъекте РФ менее 10% семей могут позволить себе даже авто за 1,2 млн рублей без крупных накоплений. Для многих россиян покупка машины остается сложной задачей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

