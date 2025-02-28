Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихий убийца или эликсир молодости: правда о кефире, о которой молчат
Эти упражнения навредят: тренер рассказал, как избежать ошибок в фитнесе после 40 лет
Этот уголок Уэльса кажется живой старинной открыткой: погрузитесь в атмосферу Крикхоуэлла
Жизнь — это игра на выживание, и природа научилась менять правила в свою пользу
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Встречайте кота, который остановил самолет: два дня задержки из-за пушистого нарушителя
Нужна ли нам единая платёжка за ЖКУ: взгляд эксперта
Забудьте про очиститель для стекол: это средство навсегда избавит телевизор от пыли и разводов
Ваш кот не может устоять перед коробкой: вот что на самом деле его привлекает

Названы регионы, где новый автомобиль — не роскошь, а норма

2:18
Авто

Только 17,6% российских семей могут позволить себе покупку нового автомобиля за 1,2 млн рублей.

Mercedes-Benz Concept A
Фото: Own work by Nimda01, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz Concept A

Факторы доступности

Аналитики учитывали возможность выплат по автокредиту, расходы на содержание машины и покрытие повседневных нужд. В расчетах использовались данные о зарплатах в регионах.

Лидеры по доступности автомобилей

  • Ямало-Ненецкий автономный округ – 54,7% семей могут позволить себе авто.
  • Магаданская область – 44,5%.
  • Чукотка – 43,2%.
    В топ-5 также вошли
  • Ханты-Мансийский автономный округ (39,4%) и Ненецкий автономный округ (37,4%).

Позиции Москвы и Санкт-Петербурга

  • Москва – 37,1% семей могут купить авто за 1,2 млн рублей.
  • Санкт-Петербург – 28,9%.

Доступность более дорогих автомобилей

При цене в 2,9 млн рублей больше всего семей могут позволить себе такую покупку в:

  • ЯНАО – 26,3%.
  • Магаданской области – 18,5%.
  • Чукотке – 18,5%.
  • В 11 регионах более 10% семей могут приобрести автомобиль этого ценового сегмента.

Проблемы доступности в регионах

В 21 субъекте РФ менее 10% семей могут позволить себе даже авто за 1,2 млн рублей без крупных накоплений. Для многих россиян покупка машины остается сложной задачей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу
Садоводство, цветоводство
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу Аудио 
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна
Авто
Обгон стал проще: тайная кнопка под педалью газа — зачем она нужна Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Последние материалы
Тёмная сторона хранения еды: что в вашем холодильнике не должно быть никогда
Жизнь без благ цивилизации: молодая пара переезжает на Грейт-Бласкет
Все семь планет в одной линии: как правильно наблюдать за редким астрономическим явлением
Забудьте о классике: готовим крем для торта из манки — пальчики оближешь
Невероятные образы с кожаными вещами, которые покорят всех
Навигатор встроенный или смартфон? Водители выбрали – и ответ неожиданный
Скандий из шлама: Русал инвестирует в производство редкоземельных металлов
Ягодицы и спина станут крепче кирпича: для этой тренировки нужна только гиря
Ремонт авто ударил по кошельку: какие машины стали дороже всех в обслуживании
В фильме Дюна-3 появится мёртвый персонаж из первой части киносаги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.