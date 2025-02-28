Названы регионы, где новый автомобиль — не роскошь, а норма

Только 17,6% российских семей могут позволить себе покупку нового автомобиля за 1,2 млн рублей.
Аналитики учитывали возможность выплат по автокредиту, расходы на содержание машины и покрытие повседневных нужд. В расчетах использовались данные о зарплатах в регионах.
При цене в 2,9 млн рублей больше всего семей могут позволить себе такую покупку в:
В 21 субъекте РФ менее 10% семей могут позволить себе даже авто за 1,2 млн рублей без крупных накоплений. Для многих россиян покупка машины остается сложной задачей.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.