Штрафы выросли, а россияне разделились на два лагеря — в каком находитесь вы

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о недавнем повышении штрафов за нарушения ПДД.
Согласно исследованию, более половины россиян (57%) поддерживают ужесточение наказаний, 27% относятся к этому отрицательно, а еще 14% остаются равнодушными.
Интересно, что повышение штрафов особенно приветствуют те, кто сам не водит машину. "Пешеходы" в 1,4 раза чаще, чем автомобилисты, положительно оценивают нововведения (65% против 47%). Они также чаще считают, что штрафы помогут повысить безопасность (46% против 26% среди водителей) и приведут к снижению числа нарушений ПДД (56% против 42%).
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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