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Штрафы выросли, а россияне разделились на два лагеря — в каком находитесь вы

1:18
Авто

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о недавнем повышении штрафов за нарушения ПДД.

Агрессивная женщина в красном за рулем автомобиля
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Агрессивная женщина в красном за рулем автомобиля

Согласно исследованию, более половины россиян (57%) поддерживают ужесточение наказаний, 27% относятся к этому отрицательно, а еще 14% остаются равнодушными.

Поддержка ужесточения наказаний

  • 57% россиян поддерживают повышение штрафов.
  • 27% относятся к этому отрицательно.
  • 14% безразличны к изменениям.

Кто поддерживает повышение штрафов

  • Женщины — 55%.
  • Граждане с высоким доходом — 60%.
  • Молодёжь (зумеры) — 63%.
  • Поколение оттепели — 61%.

Интересно, что повышение штрафов особенно приветствуют те, кто сам не водит машину. "Пешеходы" в 1,4 раза чаще, чем автомобилисты, положительно оценивают нововведения (65% против 47%). Они также чаще считают, что штрафы помогут повысить безопасность (46% против 26% среди водителей) и приведут к снижению числа нарушений ПДД (56% против 42%).

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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