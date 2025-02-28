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Водителей с иностранными номерами ждет сюрприз — новая поправка о тонировке

1:57
Авто

Министерство внутренних дел России подготовило проект изменений в часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая регулирует штрафы за нарушение норм тонировки стекол автомобилей. Согласно новому проекту, штраф за превышение допустимой нормы тонировки будет составлять 500 рублей. Документ сейчас проходит процедуру общественного обсуждения.

тонировка автомобиля
Фото: wikipedia by Alexandre Prévo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
тонировка автомобиля

Действующие нормы светопропускания

  • Лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света.
  • Допустимая тонировка – не более 30%.
  • Нормы закреплены в техническом регламенте Таможенного союза.
     

Важность предложенной поправки

Эта поправка, хотя и кажется технической, на самом деле имеет принципиальное значение. Изменение позволит привлекать к ответственности водителей иностранных автомобилей с временным ввозом, у которых нарушены нормы тонировки.

Согласно российскому законодательству, транспортные средства, оформленные по процедуре временного ввоза, не подчиняются положениям техрегламента Таможенного союза. Это означает, что Госавтоинспекция не может привлекать водителей таких автомобилей к ответственности за избыточную тонировку стекол. При этом максимальный срок пребывания машины в России по временной регистрации составляет до шести месяцев.

Нарушения норм в южных регионах

Проблема с нарушением норм светопропускаемости стекол часто встречается в южных регионах России. Например, в Северной Осетии на дорогах можно встретить множество автомобилей с номерами Южной Осетии, стекла которых не соответствуют установленным стандартам. В таких случаях у инспекторов ГАИ нет полномочий для привлечения владельцев этих машин к ответственности.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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