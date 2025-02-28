Удар на 133 км/ч: смертельная опасность превышения скорости в Москве

В 2024 году превышение скорости на 20-40 км/ч стало главным дорожным нарушением в Москве. Согласно данным ЦОДД, камеры зафиксировали 22,7 миллиона таких эпизодов.
Такие как:
Например:
Видеофиксация нарушений продолжает выявлять миллионы случаев несоблюдения ПДД, но главной проблемой остается превышение скорости, которое приводит к смертельно опасным авариям.
Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.