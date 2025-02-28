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Удар на 133 км/ч: смертельная опасность превышения скорости в Москве

1:08
Авто

В 2024 году превышение скорости на 20-40 км/ч стало главным дорожным нарушением в Москве. Согласно данным ЦОДД, камеры зафиксировали 22,7 миллиона таких эпизодов.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

ТОП-3 нарушений ПДД в 2024 году

Превышение скорости (52%) — 22,7 млн нарушений

Такие как:

  • На 60+ км/ч быстрее разрешенного — 58 тысяч случаев
  • Столкновение на 133 км/ч = падение с 16-го этажа

Игнорирование дорожной разметки (17%) — 7,4 млн нарушений

Опасное поведение водителей и пассажиров (10%) — 4,5 млн нарушений

Например:

  • Использование телефона за рулем
  • Отказ от ремня безопасности
  • Езда без шлема на мотоцикле

Видеофиксация нарушений продолжает выявлять миллионы случаев несоблюдения ПДД, но главной проблемой остается превышение скорости, которое приводит к смертельно опасным авариям.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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