Беспилотные автомобили в России: аварии и успехи тестирования

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Минэкономразвития отчиталось о дорожных происшествиях с участием беспилотных автомобилей в рамках эксперимента 2022-2024 годов. Всего за этот период произошло 36 ДТП.

Фото: Wikipedia by Shvicha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ беспилотный автомобиль яндекс

Ключевые данные из отчета

26 аварий случились, когда автомобиль был в автономном режиме, и водитель-испытатель лишь контролировал ситуацию.

10 ДТП произошли в ручном режиме — когда за рулем находился человек.

Только два инцидента случились по вине беспилотников, остальные — из-за других участников движения.

Как прошел эксперимент?

92 тысячи поездок совершили роботакси:

70 тысяч — в федеральном округе "Сириус"

20 тысяч — в Иннополисе

2 тысячи — в Москве (Ясенево)

Использовались два типа беспилотников: ВАТС-1 — автомобили с водителем-испытателем на пассажирском сиденье, ВАТС-2 — полностью автономные машины, управляемые дистанционным оператором.

Уточнения

Беспило́тный автомоби́ль (также беспилотник, робомоби́ль, самоуправляемый автомобиль, автономный автомобиль, автомобиль с автопилотом, умный автомобиль) — автомобиль, оборудованный системой автоматического управления, который может безопасно передвигаться без участия человека.

