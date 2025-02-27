Беспилотные автомобили в России: аварии и успехи тестирования

Минэкономразвития отчиталось о дорожных происшествиях с участием беспилотных автомобилей в рамках эксперимента 2022-2024 годов. Всего за этот период произошло 36 ДТП.
Использовались два типа беспилотников: ВАТС-1 — автомобили с водителем-испытателем на пассажирском сиденье, ВАТС-2 — полностью автономные машины, управляемые дистанционным оператором.
Беспило́тный автомоби́ль (также беспилотник, робомоби́ль, самоуправляемый автомобиль, автономный автомобиль, автомобиль с автопилотом, умный автомобиль) — автомобиль, оборудованный системой автоматического управления, который может безопасно передвигаться без участия человека.
Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.