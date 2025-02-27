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Беспилотные автомобили в России: аварии и успехи тестирования

1:06
Авто

Минэкономразвития отчиталось о дорожных происшествиях с участием беспилотных автомобилей в рамках эксперимента 2022-2024 годов. Всего за этот период произошло 36 ДТП.

беспилотный автомобиль яндекс
Фото: Wikipedia by Shvicha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
беспилотный автомобиль яндекс

Ключевые данные из отчета

  • 26 аварий случились, когда автомобиль был в автономном режиме, и водитель-испытатель лишь контролировал ситуацию.
  • 10 ДТП произошли в ручном режиме — когда за рулем находился человек.
  • Только два инцидента случились по вине беспилотников, остальные — из-за других участников движения.

Как прошел эксперимент?

92 тысячи поездок совершили роботакси:

  • 70 тысяч — в федеральном округе "Сириус"
  • 20 тысяч — в Иннополисе
  • 2 тысячи — в Москве (Ясенево)

Использовались два типа беспилотников: ВАТС-1 — автомобили с водителем-испытателем на пассажирском сиденье, ВАТС-2 — полностью автономные машины, управляемые дистанционным оператором.

Уточнения

Беспило́тный автомоби́ль (также беспилотник, робомоби́ль, самоуправляемый автомобиль, автономный автомобиль, автомобиль с автопилотом, умный автомобиль) — автомобиль, оборудованный системой автоматического управления, который может безопасно передвигаться без участия человека.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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