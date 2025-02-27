Хорошая новость: машин стало больше. Плохая: денег на них нет

Согласно свежему отчету Росстата, в 2024 году российские автозаводы серьезно увеличили темпы производства. В стране собрали 756 тысяч легковых автомобилей - это на 39,2% больше, чем в прошлом году. Грузовые авто тоже пошли в рост, но не так бодро: +8,2% (194 тысячи единиц).
Среди других транспортных средств статистика неоднозначна: производство автобусов увеличилось, но малые модели потеряли в объеме выпуска почти 14%.
Лидеры роста:
Кто ушел на тормозах:
Интересно, что электробусы в статистике вообще не учитывались, а среди ДВС посчитали только те, что предназначены для заводов и вторичного рынка.
Увеличение производства объясняется сразу несколькими факторами:
Хотя рост в 8,2% у грузового сегмента кажется скромным по сравнению с легковыми авто, он тоже является положительным сигналом. В первую очередь это связано с необходимостью обновления парка грузовиков для внутреннего рынка и роста грузоперевозок.
Хотя Росстат не учитывал электробусы, они продолжают активно появляться на улицах городов. Также Россия постепенно наращивает производство электромобилей, но пока этот сегмент остается небольшим.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.
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