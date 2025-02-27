Хорошая новость: машин стало больше. Плохая: денег на них нет

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Согласно свежему отчету Росстата, в 2024 году российские автозаводы серьезно увеличили темпы производства. В стране собрали 756 тысяч легковых автомобилей - это на 39,2% больше, чем в прошлом году. Грузовые авто тоже пошли в рост, но не так бодро: +8,2% (194 тысячи единиц).

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сварочный цех Ижевского автозавода

Среди других транспортных средств статистика неоднозначна: производство автобусов увеличилось, но малые модели потеряли в объеме выпуска почти 14%.

Какие сегменты растут, а какие буксуют

Лидеры роста:

Легковые автомобили — +39,2% (756 тыс. штук) .

. Средние и большие автобусы — +12,5% (15,5 тыс. штук) .

. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) — +12,2% (226 тыс. штук).

Кто ушел на тормозах:

Малые автобусы — -13,9% (19,9 тыс. штук).

Интересно, что электробусы в статистике вообще не учитывались, а среди ДВС посчитали только те, что предназначены для заводов и вторичного рынка.

Санкции, господдержка и параллельный импорт

Увеличение производства объясняется сразу несколькими факторами:

Господдержка - государственные субсидии на покупку новых машин стимулировали спрос.

- государственные субсидии на покупку новых машин стимулировали спрос. Импортозамещение - из-за санкций и ухода иностранных производителей выросло производство отечественных автомобилей.

- из-за санкций и ухода иностранных производителей выросло производство отечественных автомобилей. Параллельный импорт - российские автопроизводители наладили поставки комплектующих из дружественных стран.

Грузовики растут медленно, но стабильно

Хотя рост в 8,2% у грузового сегмента кажется скромным по сравнению с легковыми авто, он тоже является положительным сигналом. В первую очередь это связано с необходимостью обновления парка грузовиков для внутреннего рынка и роста грузоперевозок.

Электробусы и электромобили: вне статистики, но не вне игры

Хотя Росстат не учитывал электробусы, они продолжают активно появляться на улицах городов. Также Россия постепенно наращивает производство электромобилей, но пока этот сегмент остается небольшим.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

