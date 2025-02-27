Jaguar I-Pace отправляют на свалку: электромобили сгорают раньше, чем начинают ездить

Недавние кадры свалки, заваленной десятками Jaguar I-Pace, взорвали автомобильные СМИ и соцсети. Машины выглядят почти новыми, но официально признаны непригодными к эксплуатации. Причина? Риск самовозгорания, с которым компания так и не смогла справиться.
I-Pace столкнулся с неустранимой угрозой самовозгорания. Jaguar Land Rover пытался решить проблему с помощью отзывных кампаний, но не смог. В конце 2023 года принято радикальное решение: выкупить и уничтожить все I-Pace на гарантии в США, Великобритании и ЕС. В других регионах владельцы остались с проблемой один на один.
Так один из самых амбициозных проектов Jaguar превратился в кошмар и, похоже, войдет в историю как самый проблемный электромобиль компании.
Jaguar (Ягуар) — бренд транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover.
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