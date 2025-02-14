Неожиданная причина, почему аккумулятор выходит из строя через 2 года вместо 6

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Автомобильный аккумулятор — важный элемент системы, обеспечивающий работу всех электрических приборов при заглушенном двигателе и необходимый для запуска мотора. В среднем АКБ служит 5-6 лет, но на практике его замена может понадобиться уже через 2-3 года. Причина — неправильная эксплуатация и редкая подзарядка. Особенно эта проблема актуальна зимой, когда батарея разряжается быстрее из-за низких температур.

Фото: Freepik by jcomp Прикуривание автомобиля

Как избежать преждевременного разряда АКБ

Не допускайте глубокого разряда. Постоянные короткие поездки, например, дом-работа, не позволяют батарее нормально зарядиться. Чтобы этого избежать, рекомендуется хотя бы раз в неделю проезжать 100-150 км, желательно по трассе. Регулярно заряжайте аккумулятор от сети. Если АКБ уже 2-3 года, его необходимо подзаряжать 1-2 раза в год. Если автомобиль редко используется, подзарядку нужно проводить еще чаще. Прогревайте батарею перед зарядкой. После снятия аккумулятора его стоит занести в теплое помещение и подождать 30-40 минут, чтобы избежать перепадов температуры. Выбирайте правильный ток зарядки. Оптимальный ток зарядного устройства составляет 1/12 или 1/24 от емкости аккумулятора. Быстрая зарядка может повредить батарею, сокращая срок ее службы. Сохраняйте настройки электроприборов. При снятии аккумулятора лучше подключить к машине временный источник питания, чтобы не сбились настройки мультимедиа, часов и других систем.

Что будет, если не ухаживать за АКБ

Со временем аккумулятор, который редко получает полную зарядку, начинает терять емкость, а зимой его недостаточная мощность может привести к проблемам с запуском двигателя. Кроме того, неправильное обслуживание, перезарядка или глубокий разряд могут сократить срок службы батареи в два раза.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



