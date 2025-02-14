Неожиданная причина, почему аккумулятор выходит из строя через 2 года вместо 6

Автомобильный аккумулятор — важный элемент системы, обеспечивающий работу всех электрических приборов при заглушенном двигателе и необходимый для запуска мотора. В среднем АКБ служит 5-6 лет, но на практике его замена может понадобиться уже через 2-3 года. Причина — неправильная эксплуатация и редкая подзарядка. Особенно эта проблема актуальна зимой, когда батарея разряжается быстрее из-за низких температур.
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Прикуривание автомобиля
Как избежать преждевременного разряда АКБ
Не допускайте глубокого разряда. Постоянные короткие поездки, например, дом-работа, не позволяют батарее нормально зарядиться. Чтобы этого избежать, рекомендуется хотя бы раз в неделю проезжать 100-150 км, желательно по трассе.
Регулярно заряжайте аккумулятор от сети. Если АКБ уже 2-3 года, его необходимо подзаряжать 1-2 раза в год. Если автомобиль редко используется, подзарядку нужно проводить еще чаще.
Прогревайте батарею перед зарядкой. После снятия аккумулятора его стоит занести в теплое помещение и подождать 30-40 минут, чтобы избежать перепадов температуры.
Выбирайте правильный ток зарядки. Оптимальный ток зарядного устройства составляет 1/12 или 1/24 от емкости аккумулятора. Быстрая зарядка может повредить батарею, сокращая срок ее службы.
Сохраняйте настройки электроприборов. При снятии аккумулятора лучше подключить к машине временный источник питания, чтобы не сбились настройки мультимедиа, часов и других систем.
Что будет, если не ухаживать за АКБ
Со временем аккумулятор, который редко получает полную зарядку, начинает терять емкость, а зимой его недостаточная мощность может привести к проблемам с запуском двигателя. Кроме того, неправильное обслуживание, перезарядка или глубокий разряд могут сократить срок службы батареи в два раза.
Уточнения
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.